СК возбудил против Навального уголовное дело. Ему вменяют заграничный отдых на пожертвования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантом которого является оппозиционер Алексей Навальный. Он в нём не потерпевший, а подозреваемый.
Как сообщается на сайте ведомства 29 декабря, Навальному и иным лицам вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие подсчитало, что Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом) и иным фондам, которыми фактически руководит оппозиционер, физические лица в качестве пожертвований перевели 588 миллионов рублей.
Деньги предназначались исключительно на цели фондов, однако, согласно материалам дела, Навальный распорядился ими иначе.
«Действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — рассказывают в СКР. Других фигурантов устанавливают.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР не нашло признаков преступления в обращении по отравлению Алексея Навального, суд в Томске 30 октября узаконил отказ в возбуждении уголовного дела. Адвокаты политика обратились с жалобой в ЕСПЧ. При этом президент Владимир Путин в декабре заявил, что по поводу отравления «известного фигуранта» всё ещё проводится проверка. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», - объяснил российский лидер.