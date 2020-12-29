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СК возбудил против Навального уголовное дело. Ему вменяют заграничный отдых на пожертвования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантом которого является оппозиционер Алексей Навальный. Он в нём не потерпевший, а подозреваемый.

Как сообщается на сайте ведомства 29 декабря, Навальному и иным лицам вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие подсчитало, что Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом) и иным фондам, которыми фактически руководит оппозиционер, физические лица в качестве пожертвований перевели 588 миллионов рублей.

Деньги предназначались исключительно на цели фондов, однако, согласно материалам дела, Навальный распорядился ими иначе.

«Действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — рассказывают в СКР. Других фигурантов устанавливают.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР не нашло признаков преступления в обращении по отравлению Алексея Навального, суд в Томске 30 октября узаконил отказ в возбуждении уголовного дела. Адвокаты политика обратились с жалобой в ЕСПЧ. При этом президент Владимир Путин в декабре заявил, что по поводу отравления «известного фигуранта» всё ещё проводится проверка. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», - объяснил российский лидер.

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой. Звонок в квартиру Кудрявцева из «группы отравителей» стал уголовным делом с акцентом на применении насилия, оно возбуждено в отношении соратницы политика и юриста ФБК Любови Соболь.

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Комментарии (48)

any_5e4cfc41eb9fb
Mr_Pu, Вы глубоко заблуждаетесь! )
atty
Отчаянно пытаются не допустить возвращения Навального в эрэфию.
Редиска Здесь
Заметим, что за клевету на ФСБ и Путина его не преследуют.
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