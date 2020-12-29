СК возбудил против Навального уголовное дело. Ему вменяют заграничный отдых на пожертвования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантом которого является оппозиционер Алексей Навальный. Он в нём не потерпевший, а подозреваемый.



Как сообщается на сайте ведомства 29 декабря, Навальному и иным лицам вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие подсчитало, что Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом) и иным фондам, которыми фактически руководит оппозиционер, физические лица в качестве пожертвований перевели 588 миллионов рублей.

Деньги предназначались исключительно на цели фондов, однако, согласно материалам дела, Навальный распорядился ими иначе.