Навальный после отказа в возбуждении уголовного дела подал жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека после того, как получили отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера. ЕСПЧ принял жалобу и даже поставил её в список приоритетных.

«ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются», — рассказала 30 октября адвокат Ольга Михайлова изданию «МБХ Медиа».