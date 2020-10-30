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30.10.2020 17:48
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Навальный после отказа в возбуждении уголовного дела подал жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека после того, как получили отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера. ЕСПЧ принял жалобу и даже поставил её в список приоритетных.

«ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются», — рассказала 30 октября адвокат Ольга Михайлова изданию «МБХ Медиа».

По словам защитницы, Навальный хочет, чтобы ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 («Право на жизнь») Европейской конвенции по правам человека.

Западно-Сибирское СУ на транспорте Следственного комитета РФ в ответе на депутатский запрос Бориса Вишневского заявило, что не нашло признаков преступления в предполагаемом отравлении политика. Кировский районный суд Томска 30 октября признал законным отказ в возбуждении дела. Более того, он отказал в требовании обязать МВД вернуть вещи Навального.

Российские власти неоднократно заявляли, что не могут возбудить уголовное дело без подробных данных немецких специалистов об анализах и состоянии Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального неизвестным ранее типом «Новичка».

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Комментарии (9)

vitor
Верните изверги Олёше трусы, ему не в чем Меркель встречать.
Bobr Dobr
Так нет никаких доказательств отравления!
Никто Навальнера не травил, его подвёл его нездоровый образ жизни и мышления. Верить здесь Западу - себя не уважать им ковид последние мозги ввел.
Это из цикла 10000 конных бурятов в Каталонии.
Bobr Dobr
Придется Навальнеру травиться не понарошку!
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