Не справляются с подарками. У интернет-магазинов сложности с обработкой заказов

Предновогодняя активность повысилась в онлайн-торговле более чем на 60%, и пользователи начали сталкиваться со сложностями при получении заказов. Об этом 29 декабря пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, на задержки сроков доставки на два дня и больше жалуются клиенты Wildberries, а IKEA объявила о возможных проблемах с оформлением новых покупок и отключила калькулятор доставки. У Ozon быстро заканчиваются самые ходовые товары, например ёлки. В «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что со спросом удаётся справиться из-за гибридной модели работы, которая позволяет локализовать около 60% товарных запасов в магазинах по всей России. Источник издания в одном из федеральных логистических операторов признаёт, что у интернет-магазинов есть задержки с обработкой заказов, но проблемы, по его словам, не носят массовый характер.