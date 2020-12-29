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Не справляются с подарками. У интернет-магазинов сложности с обработкой заказов

Предновогодняя активность повысилась в онлайн-торговле более чем на 60%, и пользователи начали сталкиваться со сложностями при получении заказов. Об этом 29 декабря пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, на задержки сроков доставки на два дня и больше жалуются клиенты Wildberries, а IKEA объявила о возможных проблемах с оформлением новых покупок и отключила калькулятор доставки. У Ozon быстро заканчиваются самые ходовые товары, например ёлки. В «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что со спросом удаётся справиться из-за гибридной модели работы, которая позволяет локализовать около 60% товарных запасов в магазинах по всей России. Источник издания в одном из федеральных логистических операторов признаёт, что у интернет-магазинов есть задержки с обработкой заказов, но проблемы, по его словам, не носят массовый характер.

По прогнозу экспертов, с каждым днём до конца года проблемы будут усугубляться. Этому способствует нехватка курьеров и конкуренция за персонал со стороны сервисов доставки еды.

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Комментарии (1)

муматор
а у нас многие живут с девизом - в последний момент и через ж..! А потом возмущаются, чего это доставить не смогли вовремя.
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