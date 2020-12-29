Вор посетил квартиру на Английской набережной. С собой унёс чемоданы с часами и ювелирными украшениями

Предпринимательница из Петербурга оказалась обворованной под Новый год. Преступник залез в её квартиру на Английской набережной.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне написала заявление в полицию 51-летняя бизнесвумен, владеющая компанией, которая занимается доставкой продуктов. Выяснилось, что вор залез неустановленным способом в её квартиру в доме на Английской набережной накануне. С собой он унёс три чемодана, электрочайник, три ножа, золотые серёжки, обувь, пару швейцарских часов, брошь-стрекозу, кулон с 16 камнями, кулон в виде бабочки.