На юго-западе Петербурга после погони задержали нарушителя. Сообщение очевидцев комментируют в полиции.
Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, вчера в 22:03 у дома 124 по Ленинскому проспекту был остановлен «Мерседес». Водитель — мужчина 1992 года рождения — показался сотрудникам полиции нетрезвым, от медосвидетельствования он отказался. Более того, выяснилось, что он ранее судим по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД и в июле был лишён прав на 2 года.
В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 (управление транспортным средством без прав). Сейчас он находится в отделе полиции — ждёт суда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О задержании рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»: «Водилу заковали в наручники и посадили в камрюху сзади, залезают в салон и багажник «мерена» без понятых».