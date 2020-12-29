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Из «Мерседеса» на Ленинском достали несвежего водителя с «историей» и без прав

На юго-западе Петербурга после погони задержали нарушителя. Сообщение очевидцев комментируют в полиции.

Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, вчера в 22:03 у дома 124 по Ленинскому проспекту был остановлен «Мерседес». Водитель — мужчина 1992 года рождения — показался сотрудникам полиции нетрезвым, от медосвидетельствования он отказался. Более того, выяснилось, что он ранее судим по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД и в июле был лишён прав на 2 года.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 (управление транспортным средством без прав). Сейчас он находится в отделе полиции — ждёт суда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О задержании рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»: «Водилу заковали в наручники и посадили в камрюху сзади, залезают в салон и багажник «мерена» без понятых».

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Комментарии (2)

Маэстро
В следующих новостях прочитаем, что его опять задержали пьяным, без прав, что он дважды судим и т.п. И повторяться это будет до тех пор, пока он не угробит кого-то, перед родственниками кого не сможет отмазаться. Только тогда сядет фактически.
Kezevo
Щас еще найдут аргентинский кокс в размере 400кг, начальство же нужно порадовать перед нг
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