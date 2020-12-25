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Любовь Соболь задержана после допроса в СК. Ей вменяют нарушение неприкосновенности жилища химика

Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Об этом 25 декабря сообщается в твиттере «Навальный Live».

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уточнил, что Соболь переведена в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища.

Утром домой к девушке пришла полиция, после этого связь с ней пропала. В квартире силовики провели обыск, а после возбудили уголовное дело. Поводом стал звонок в квартиру Кудрявцева — военного химика из так называемой «группы отравителей Навального».

Соболь приехала к квартире предполагаемого сотрудника ФСБ Кудрявцева 21 декабря, после того как по телефону с ним поговорил сам Навальный. Оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и расспросил про то, как группа сотрудников пыталась его отравить. Соболь позвонила в дверь, но Кудрявцев не открыл. После этого она начала вести стрим из машины во дворе дома химика. В итоге туда съехались полицейские, а вечером Соболь увезли на автозаке в ОВД.

В понедельник российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор с вероятным участником предполагаемой группы отравителей. Глава ФБК представился помощником секретаря Совбеза. Не обращая внимания на то, что это совсем не телефонный разговор, Кудрявцев якобы выложил детали операции по отравлению Навального.

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Комментарии (11)

Печенеги и половцы
Навальный для России, лучшая альтернатива, существующего сейчас, положения вещей в стране. Они же не берут в расчёт, молчащего кавказца за спиной.
rumet
Правильно ли я понял, что все, кто без приглашения заранее отправленного мною - позвонил мне в дверной замок - уголовники махровые, нарушают ст. о неприкосновенности жилища - и должны быть помещены в сизо минимум на двое суток.. а дальше - будем смотреть на прецедент соболь.
Жора  
жду арестов за просто так! Ошибся домофоном - двушечка, номером дома - трёха, ну а если случайно ошибся номером телефона, то и пятерик! Мы в детстве звонили в двери и убегали! Оказывается под статьей ходили! А если по совокупности звонков в чужие двери, то мы с пацанами на десятку «назвонили»!)))
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