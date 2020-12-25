Любовь Соболь задержана после допроса в СК. Ей вменяют нарушение неприкосновенности жилища химика

Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Об этом 25 декабря сообщается в твиттере «Навальный Live».

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уточнил, что Соболь переведена в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища.

Утром домой к девушке пришла полиция, после этого связь с ней пропала. В квартире силовики провели обыск, а после возбудили уголовное дело. Поводом стал звонок в квартиру Кудрявцева — военного химика из так называемой «группы отравителей Навального».