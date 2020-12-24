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Трое мужчин и бодибилдерша задержаны по подозрению в похищении предпринимательницы. Деньги из дамы выбивали под Петербургом

Оперативники бандитского отдела уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 декабря задержали троих мужчин и 33-летнюю женщину-бодибилдера. Их подозревают в похищении жительницы Сланцевского района. Жертву заковали в наручники и спрятали в гараже под Петербургом.

Как пишет 47news, 30-летняя похищенная в прошлом приходилась партнёром по теневому бизнесу своим мучителям. От компаньонов она скрывалась в родных Сланцах. Там у дома на улице Партизанской вечером 13 декабря ее встретили двое. 45-летний Евгений пугал даму удостоверением «сотрудника подразделения специального назначения Антитеррористического международного центра». Женщину в итоге затолкали в джип, на руки надели наручники, а на голову — полиэтиленовый пакет, после чего повезли в садоводство в Красносельском районе Петербурга.

Издание сообщает, что похищенную держали в гараже, где угрожали насилием и требовали миллион рублей якобы в счет долга. В итоге жительница Сланцев позвонила матери, а та смогла перевести агрессорам 600 тысяч рублей. Через сутки мужчины вывезли женщину под Петербург и высадили на обочине Таллинского шоссе. Оттуда она дошла до ближайшего отдела полиции.

По данным 47news, задержан обладатель поддельного удостоверения вместе с приятелем. Вопросы у полиции есть и к 33-летней хозяйке участка в садоводстве, где держали похищенную. По предварительной информации, она приходится женой одному из подозреваемых и, судя по странице в соцсетях, увлекается бодибилдингом. Стражем же выступал 43-летний представитель кочевого народа. Все изолированы на двое суток, в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

На днях в полицию Петербурга поступило сообщение об еще одном похищении. Как сообщала «Фонтанка», 23 декабря двое встретили таксиста на Новгородском проспекте в Шушарах и выбивали из него пять миллионов рублей. Мужчина не сдавался. Тогда визитеры пошли обыскивать квартиру. В одном из шкафов нашли 800 тысяч рублей и несколько мобильных телефонов, а в другом — фаллоимитатор. Им и попытались «мотивировать» бывшего бизнес-партнера на выдачу остальной суммы.

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Комментарии (3)

264732061
Шутки шутками, 17 декабря был в сланцах в суде. Обратно ехали на маршрутке походу с этой женщиной. Женщина была избита (лицо в синяках), очень сильно напугана что ее кто то встретит в Спб, думала что один из тех кто ее бил ехал в маршрутке и вызвала ППС к остановке (не приехали). Рассказывала примерно такую же историю, что кто то ее подставил, деньги выбивают, документы отобрали и что мать деньги переводила за неё
Тогда все в маршрутке думали, что просто человек не в себе, но если это она - то совсем не смешно
264732001
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.......................
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