Трое мужчин и бодибилдерша задержаны по подозрению в похищении предпринимательницы. Деньги из дамы выбивали под Петербургом

Как пишет 47news, 30-летняя похищенная в прошлом приходилась партнёром по теневому бизнесу своим мучителям. От компаньонов она скрывалась в родных Сланцах. Там у дома на улице Партизанской вечером 13 декабря ее встретили двое. 45-летний Евгений пугал даму удостоверением «сотрудника подразделения специального назначения Антитеррористического международного центра». Женщину в итоге затолкали в джип, на руки надели наручники, а на голову — полиэтиленовый пакет, после чего повезли в садоводство в Красносельском районе Петербурга.

Оперативники бандитского отдела уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 декабря задержали троих мужчин и 33-летнюю женщину-бодибилдера. Их подозревают в похищении жительницы Сланцевского района. Жертву заковали в наручники и спрятали в гараже под Петербургом.

Издание сообщает, что похищенную держали в гараже, где угрожали насилием и требовали миллион рублей якобы в счет долга. В итоге жительница Сланцев позвонила матери, а та смогла перевести агрессорам 600 тысяч рублей. Через сутки мужчины вывезли женщину под Петербург и высадили на обочине Таллинского шоссе. Оттуда она дошла до ближайшего отдела полиции.



По данным 47news, задержан обладатель поддельного удостоверения вместе с приятелем. Вопросы у полиции есть и к 33-летней хозяйке участка в садоводстве, где держали похищенную. По предварительной информации, она приходится женой одному из подозреваемых и, судя по странице в соцсетях, увлекается бодибилдингом. Стражем же выступал 43-летний представитель кочевого народа. Все изолированы на двое суток, в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.



На днях в полицию Петербурга поступило сообщение об еще одном похищении. Как сообщала «Фонтанка», 23 декабря двое встретили таксиста на Новгородском проспекте в Шушарах и выбивали из него пять миллионов рублей. Мужчина не сдавался. Тогда визитеры пошли обыскивать квартиру. В одном из шкафов нашли 800 тысяч рублей и несколько мобильных телефонов, а в другом — фаллоимитатор. Им и попытались «мотивировать» бывшего бизнес-партнера на выдачу остальной суммы.

