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Жительницу Сланцев похитили злоумышленники на черной машине. Ее удерживали в «тайном гараже»

Мужчины на черной машине на сутки похитили жительницу Сланцевского района Ленобласти. Как пишет 19 декабря 47news со ссылкой на правоохранительные органы, злоумышленники отобрали у женщины документы, ключи и лишили 600 тысяч рублей.

По данным издания, в ночь на 18 декабря в полицию Кировского района Петербурга обратилась 30-летняя безработная жительница Сланцев. По ее словам, пять дней назад на улице Партизанской двое мужчин в темной одежде запихали ее в черную машину. Руки ей сковали наручниками, из карманов вытащили документы и ключи от комнаты.

Женщину прятали в неком гараже, угрожали насилием и требовали миллион рублей — якобы в счет долга. Она позвонила матери, которая перевела похитителям 600 тысяч рублей. После этого женщину вывезли в Петербург и высадили на обочине Таллинского шоссе. В полицию она сразу же не пошла, потому что надеялась, что грабители выйдут на связь и вернут ключи и документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой из корыстных побуждений».

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Комментарии (4)

USSR_forever
перевела на счёт? у каждого счёта есть хозяева - значит надо запрашивать банк о владельце счёта, а также пеленг у сотового оператора, когда и откуда делался телефонный звонок.... найти и посадить этих уродов! желательно дать пожизненное.
alex_k
>грабители выйдут на связь и вернут ключи и документы
То есть долг был все же?
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