Жительницу Сланцев похитили злоумышленники на черной машине. Ее удерживали в «тайном гараже»

Мужчины на черной машине на сутки похитили жительницу Сланцевского района Ленобласти. Как пишет 19 декабря 47news со ссылкой на правоохранительные органы, злоумышленники отобрали у женщины документы, ключи и лишили 600 тысяч рублей.

По данным издания, в ночь на 18 декабря в полицию Кировского района Петербурга обратилась 30-летняя безработная жительница Сланцев. По ее словам, пять дней назад на улице Партизанской двое мужчин в темной одежде запихали ее в черную машину. Руки ей сковали наручниками, из карманов вытащили документы и ключи от комнаты.

