Полицейский-осведомитель. Прокуратура рассказала, из чего выросло дело о наркотиках против журналиста Голунова

Тонкости работы отдела наркоконтроля столичного УВД по ЗАО раскрыла прокуратура на примере работы уже бывших полицейских из дела Ивана Голунова. Из пятерых вину признал один.
Второе заседание по делу экс-полицейских прошло в Мосгорсуде 24 декабря. Согласно обвинительному заключению, под руководством на тот момент начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игоря Ляховца оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, младший оперуполномоченный Роман Феофанов создали преступную группу, которая фальсифицировала результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Голунова ради показателей раскрываемости, поощрений и продвижения по службе.
Планировать задержание начали не позднее марта 2019 года. Выдумку о журналисте-барыге якобы легализовал непосредственно Ляховец, который в московском СИЗО №3 ввел в заблуждение оперуполномоченного ФСИН Матвеева: будто бы некое «лицо по имени Иван» с номером телефона Голунова распространяет синтетические наркотики в ночных клубах Mix и «Магадан» на Кутузовском проспекте столицы, пишет РБК. Матвеев, как заявила прокурор, оформил эту информацию как донос арестанта, и в отдел полиции она вернулась как справка-меморандум, которая легла в основу уголовного дела против Голунова.
Согласно материалам дела, наркотики подбрасывал Коновалов, а Феофанов и Сергалиев способствовали, удерживая журналиста. Ляховец и трое его бывших сослуживцев отрицают вину.
«Первое, что оглашается, я вступил в преступную группу. Я с этим не согласен категорически, я пришел вступить в полицию — получается, я подписал контракт с преступной группой? Это вымысел», — приводит слова Сергалиева «Медиазона».
Денис Коновалов — единственный, кто признал вину. Ещё на стадии досудебного следствия он рассказал о своей роли, дал показания на экс-начальника. Коновалов содержится под домашним арестом, остальные четверо — в СИЗО. Следующее заседание назначено на 12 января.
Процесс над бывшими полицейскими начался 14 декабря. Первое заседание заняло меньше 20 минут по «объективным причинам», следующее назначено на 12 января.