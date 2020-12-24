Дноочистной флот «Экостроя» на данный момент сгруппирован по двум адресам: на Екатерингофке в районе Гутуевского моста и в Большой Невке у Гренадерского. В общей сложности это несколько десятков единиц: шаланды, катера, земснаряды. Увести их через залив на основную базу в Горской уже не получится, но есть вариант — добраться до Охты, где тоже можно перезимовать и пройти частичный ремонт. Можно остаться там, где застала зима, но чем это заканчивается — чиновники знают не понаслышке.
По данным «Фонтанки», в Екатерингофку увели ту эскадру, которая так долго и заметно во всех отношениях работала в Смоленке. К шуму земснарядов, помимо неоднократных жалоб на плывущие по реке пятна и мусор, примешивалось эхо доследственной проверки. Ее провела экономическая полиция, которая пришла к выводу, что несколько миллионов — и не простых, а федеральных — в ходе дноочистки смыло на посторонние банковские счета. Смольный в ответ на просьбы полковников как-то высказаться и поучаствовать притворился фикусом. Когда же МВД решило утяжелить свою позицию еще одним промером глубин, привлеченного гидрографа директивно сопроводили к берегу, так что пришлось открывать кингстоны и сворачивать резиновую лодочку. Вскоре после этого флот сгруппировался в ковше в устье Смоленки.
Смоленка, лед и «Экострой» — три кита, на которых держалась история одного утопления, случившегося в 2019 году. Тогда предприятие также вело дноочистные работы и не успело увести флот на базу, оставив зимовать в ковше. Люди знающие сразу сказали, что без казусов не обойдется. В итоге несколько шаланд к весне прилегли на дно, а брызги от этой истории долетели до прокуратуры. В этот раз, по данным «Фонтанки», могло случиться так же: стало холодать, c 16 ноября капитан «Большого порта Санкт-Петербург» запретил движение в акватории маломерных, прогулочных и спортивных судов, а через месяц дал старт периоду ледокольной проводки. Показалось, что несамоходные шаланды снова заморозят по месту работ.
Тем не менее на этой неделе дноочистной флот перебазировался на участок между Екатерингофским и Гутуевским мостами. Судя по всему, штурмовать в одиночку закрытую вроде бы акваторию «Экострою» не пришлось: по крайней мере, траектория ледокола «Капитан Зарубин» в последние дни очевидно включала и западную оконечность Васильевского острова, и подход к Екатерингофке.
Вторая часть работала в Карповке; там обошлось без полиции, но не без жалоб на пятна, которые лабораторно подтверждали экологи и Росприроднадзор. Сейчас шаланды стоят у Гренадерского моста.
Судя по всему, на зимнюю стоянку в районе станции Горская «Экострой» уже не поплывет, скорее — на ремонтную базу в Охте.
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Об этом говорит зарисовка, которую сегодня можно было наблюдать в Неве: три буксира c самого утра пробирались от Благовещенского моста до Дворцового, с разгону прыгая на лёд и отчаянно ломая его. Весь этот почти папанинский сюжет развивался совсем недалеко от ледокола «Красин».
Логично предположить, что из Екатерингофки суда хотят провести по Большой Неве, где-то в районе «Авроры» присоединить к этой непобедимой армаде Карповский флот и пробивать путь к Охте (видимо, все же без легендарного крейсера).
Из ответа комитета этого напрямую не следует. «Дноочистные работы на реках Карповка и Смоленка осуществляются в рамках государственных контрактов, заключенных на двухлетний период 2020 — 2021 годов, — сообщили в пресс-службе. — В связи с этим обязанность по перебазированию природоохранного флота до окончания производства работ отсутствует, а ее необходимость определяется подрядной организацией. На территории города размещается несколько площадок (территорий и акваторий), предназначенных для размещения объектов природоохранного флота. Соответствующие земельные участки и акватории предоставлены в пользование подведомственным комитету организациям. На одну из таких площадок, расположенную на реке Екатерингофка, и была переведена часть природоохранного флота с реки Смоленки».
«Фонтанка» поинтересовалась также, почему было принято решение до последнего очищать Смоленку и Карповку от донных отложений (и гидрографов, добавим). В Смольном проблем, судя по всему, не видят: «Следует отметить, что установленный комитетом по транспорту в связи с завершением навигации запрет на движение судов не распространяется на суда природоохранного флота. Соответствующие проводки судов осуществляются подрядной организацией самостоятельно, с соблюдением всех установленных требований, без использования дополнительных средств бюджета Санкт-Петербурга».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»