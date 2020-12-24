Дноочистной флот «Экостроя» на данный момент сгруппирован по двум адресам: на Екатерингофке в районе Гутуевского моста и в Большой Невке у Гренадерского. В общей сложности это несколько десятков единиц: шаланды, катера, земснаряды. Увести их через залив на основную базу в Горской уже не получится, но есть вариант — добраться до Охты, где тоже можно перезимовать и пройти частичный ремонт. Можно остаться там, где застала зима, но чем это заканчивается — чиновники знают не понаслышке.



По данным «Фонтанки», в Екатерингофку увели ту эскадру, которая так долго и заметно во всех отношениях работала в Смоленке. К шуму земснарядов, помимо неоднократных жалоб на плывущие по реке пятна и мусор, примешивалось эхо доследственной проверки. Ее провела экономическая полиция, которая пришла к выводу, что несколько миллионов — и не простых, а федеральных — в ходе дноочистки смыло на посторонние банковские счета. Смольный в ответ на просьбы полковников как-то высказаться и поучаствовать притворился фикусом. Когда же МВД решило утяжелить свою позицию еще одним промером глубин, привлеченного гидрографа директивно сопроводили к берегу, так что пришлось открывать кингстоны и сворачивать резиновую лодочку. Вскоре после этого флот сгруппировался в ковше в устье Смоленки.



Смоленка, лед и «Экострой» — три кита, на которых держалась история одного утопления, случившегося в 2019 году. Тогда предприятие также вело дноочистные работы и не успело увести флот на базу, оставив зимовать в ковше. Люди знающие сразу сказали, что без казусов не обойдется. В итоге несколько шаланд к весне прилегли на дно, а брызги от этой истории долетели до прокуратуры. В этот раз, по данным «Фонтанки», могло случиться так же: стало холодать, c 16 ноября капитан «Большого порта Санкт-Петербург» запретил движение в акватории маломерных, прогулочных и спортивных судов, а через месяц дал старт периоду ледокольной проводки. Показалось, что несамоходные шаланды снова заморозят по месту работ.



Тем не менее на этой неделе дноочистной флот перебазировался на участок между Екатерингофским и Гутуевским мостами. Судя по всему, штурмовать в одиночку закрытую вроде бы акваторию «Экострою» не пришлось: по крайней мере, траектория ледокола «Капитан Зарубин» в последние дни очевидно включала и западную оконечность Васильевского острова, и подход к Екатерингофке.