Карповка стала радужной. Петербуржцы засняли плывущие по реке нефтяные пятна
Внимательные горожане обратили внимание на метаморфозы, произошедшие с рекой в Петроградском районе Петербурга. Видеозапись они прислали в редакцию «Фонтанки» 6 октября.
Судя по ролику, радужной стала Карповка. На кадрах видно, что по ней плывут нефтяные пятна, их скопление наблюдается в районе Петропавловского моста.
читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию Петербурга.
Абсолютным лидером по загрязнениям среди городских рек по-прежнему остается Смоленка. Петербуржцы регулярно замечают в ней нефтяные пятна, мусор. Специалисты не устают напоминать, что там проводят очистку дна, которая может вызывать локальные вторичные загрязнения. Работы продлятся до 2021 года.