FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 12:39
3
Печать

Карповка стала радужной. Петербуржцы засняли плывущие по реке нефтяные пятна

Внимательные горожане обратили внимание на метаморфозы, произошедшие с рекой в Петроградском районе Петербурга. Видеозапись они прислали в редакцию «Фонтанки» 6 октября.

Судя по ролику, радужной стала Карповка. На кадрах видно, что по ней плывут нефтяные пятна, их скопление наблюдается в районе Петропавловского моста.

читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию Петербурга.

Абсолютным лидером по загрязнениям среди городских рек по-прежнему остается Смоленка. Петербуржцы регулярно замечают в ней нефтяные пятна, мусор. Специалисты не устают напоминать, что там проводят очистку дна, которая может вызывать локальные вторичные загрязнения. Работы продлятся до 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

teodor
И никто не виноват?! как всегда
baddancer
У меня школа была рядом с этим местом. Во времена моего детства там и кровяные пятна проплывали. Видать из 1-го меда стоки.
Вотоночё
"Карповка стала радужной."
Запретить ее за ЛГБТ-пропаганду!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний