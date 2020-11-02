Уголовное дело по Смоленке заблудилось в Смольном. В недоочищенной реке забурлило так, что не снилось Аквамену

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Абсолютно рядовой для Петербурга случай «недочищенной» реки Смоленки приобрел совершенно нетипичное продолжение — особенно с учетом сравнительно скромной суммы предполагаемых хищений. Сам заместитель начальника главка фигурально взял вице-губернатора за грудки и спрашивает: не считает ли часом город себя пострадавшим? А Смольный уже несколько недель отводит глаза, даже если переспрашивают из администрации президента.



По данным «Фонтанки», письмо от ГУ МВД на имя вице-губернатора Владимира Кириллова ушло месяц назад. В нем сообщалось, что Главное следственное управление проводит проверку по факту возможного хищения средств при дноочистке Смоленки. За процессом очистки с лета увлеченно наблюдают островитяне, регулярно обращая внимание на то, что по спасаемой реке плывут масляные пятна и мусор. В последней серии добавили спецэффектов — местные пожаловались на токсичный туман у станции «Приморская», причину увидели в земснаряде подрядчика — ГУП «Экострой».



Однако следственное управление заинтересовалось не мусором и не газовой атакой. В обычном контракте на дноочистные работы, которые постоянно заключаются и срываются в Северной Венеции, обнаружился «недокоп» государственной важности. «Фонтанка» уже писала в августе, что один из участков Смоленки попал в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» — то есть чистят его по нацпроекту «Экология», утвержденному президиумом Совета при, не побоимся этого слова, президенте. По этому участку федерального масштаба провели судебную экспертизу, которая показала: закрытый по актам и оплаченный контракт на самом деле не исполнен. Если верить этим результатам, ущерб по контракту на 37 млн составляет 7,4 млн рублей; не так много, но «президентский» коэффициент для силовиков, очевидно, добавляет несколько нулей.



Собственно, эту историю и излагает ГУ МВД в письме Кириллову и вроде бы просит немногого: сообщить позицию правительства города по факту причинения имущественного вреда субъекту РФ и выделить сотрудника с доверенностью для участия в качестве представителя потерпевшего. Подписано письмо не рядовым оперативников, а полковником юстиции и начальником ГСУ Евгением Негрозовым. Если переводить — полиция спрашивает у Смольного в лице Кириллова, беспокоит ли его утрата этих 7,4 млн рублей. Резон понятен: наличие потерпевшего не то чтобы обязательное, но одно из главных условий возбуждения уголовного дела: его так до сих пор и нет, хотя материалы проверки ушли в ГСУ еще в июле.



Времени на ответ Кириллову давали всего неделю — до 7 октября. Надо ли говорить, что отклика нет до сих пор. На поверхности Смоленки — полный штиль, но под водой такое бурление, что не снилось Аквамену. По данным «Фонтанки», письмо Негрозова прыгнуло на самый верх и снова вернулось на вице-губернаторский уровень. Однако с Кириллова это бремя сняли, что он подтвердил в разговоре с корреспондентом: «Ну и что, что [Негрозов] писал на меня? А я отписал [Валерию] Пикалеву (вице-губернатор, руководитель администрации губернатора. — Прим. ред.)». Информацию, что промежуточным звеном служил губернатор, он также не отрицает.



Определенная логика в этом есть: Кириллов курирует комитет по природопользованию, который и является заказчиком по дноочистным работам в городе; зато Пикалев руководит администрацией главы города, которому напрямую подчиняется комитет государственного финансового контроля. Именно ему, по информации «Фонтанки», транзитом полетело уже изрядно помятое и, возможно, заплаканное письмо, на которое никто не хотел отвечать.



Полиция ждала какого-то сигнала до 23 октября — и опять не дождалась. В комитете отказались общаться с журналистами по телефону, но в любом случае странно было бы рассчитывать на ответ, если его не может получить даже начальник ГСУ. Да и чего можно требовать от комитета, если позиция вышестоящего вице-губернатора сформулирована. Дело в том, что, как уже писала «Фонтанка», на деятельность комитета по природопользованию и «Экостроя» уже неоднократно жаловалась различным адресатам организация «Чистые реки России». К примеру, управление экономической безопасности, которое и проводило проверку, заявление рассмотрело и «признало поддержанным».

Администрация президента и Минприроды, куда также пожаловались влекомые федеральной волной активисты, понизили градус и перенаправили обращение в аппарат Пикалева. Там замкнули круг, сообщив заявителям: озвученные вопросы являются предметом проверки правоохранителей, а контроль за такими проверками не входит в компетенцию чиновников. «Чистые реки России» такую композицию не оценили и в новом письме Пикалеву сообщают: нас, мол, в администрации президента дважды просили описать эффективность «взаимодействия с местными органами власти по нашему обращению на имя Кириенко С.В»; откажетесь выделить сотрудника для представительства Смольного как потерпевшего — мы ведь опишем.



Собеседники «Фонтанки» такому накалу страстей удивляются. Срыв контрактов на дноочистку — давняя традиция Смольного и его подрядчиков, которыми в разное время были «Ленводхоз» и «Экострой». Бывали и скандалы, и увольнения, и уголовные дела. Если вывести президентский контекст за скобки, то нынешний сюжет вроде бы не сильно отличается от истории с очисткой Славянки. Тогда в Смольном сыскали потерпевшего, дело возбудили, оно докатилось до суда, и мир не перевернулся.



Добавим, что стороны давно перешли на личности. В своих многочисленных жалобах активисты называют конкретно главу комитета по природопользованию Дениса Беляева и нынешнего руководителя «Экостроя» Александра Полевского. По данным «Фонтанки», эти фамилии предсказуемо упоминаются и в тех опросах и объяснениях, которые вошли и в материалы проверки. Именно с этой отраслевой вертикалью связывают заход на объекты «Экостроя» таких субподрядных организаций, как «Рабочие машины» и «Севтепломонтаж». Раньше они на ниве дноочистки подвигов не совершали, а тут стали получать значительные доли госконтрактов, не имея собственного парка техники. «Фонтанка» уже писала, что именно на счета «Рабочих машин» УЭБ предлагало обратить внимание тем, кто ищет предположительно пропавшие на Смоленке миллионы. Именно с появлением новых звеньев якобы и связан исход из «Экостроя» и комитета ряда сотрудников — включая бывшего директора ГУП Дунисова.



Сам Денис Беляев нынешний накал страстей также связывает с переменами. «Наводим порядок, — ответил он «Фонтанке». — Как всегда в таких случаях, есть недовольные. Все, как вы сказали, «активисты» — бывшие сотрудники комитета или подведомственных предприятий, коммерческие интересы которых за последнее время серьёзно пострадали. Все решения комитета, на которые жалуются «активисты», абсолютно законны, работы полностью выполнены и уже неоднократно перепроверялись». Насчет «бывших» — не фантазия; запросы от «Чистых рек России» пишет, в том числе, Сергей Дядичкин, в прошлом работник договорного отдела «Ленводхоза». Ему же пришел ответ от аппарата Пикалева.



Добавим, Полевский пришел в «Экострой» вскоре после назначения Беляева летом 2019 года на должность председателя комитета. Их связывает прошлая совместная работа в ГОСНИОРХ. Появление Беляева в комитете для многих стало неожиданностью; собеседники «Фонтанки» считали его протеже бывшего вице-губернатора Александра Полукеева,



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

