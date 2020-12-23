Ефремов снова отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Семья актёра больше не хочет внимания СМИ

Актёр Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих защитников, петербуржца Андрея Алешкина.



«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — рассказал 23 декабря ТАСС Алешкин.

Со слов адвоката, семья Ефремова не хочет публичности и внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, но не исключает, что тезисы используют другие адвокаты по делу актёра.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю», — добавил Алешкин.