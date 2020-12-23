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Ефремов снова отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Семья актёра больше не хочет внимания СМИ

Актёр Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих защитников, петербуржца Андрея Алешкина.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — рассказал 23 декабря ТАСС Алешкин.

Со слов адвоката, семья Ефремова не хочет публичности и внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, но не исключает, что тезисы используют другие адвокаты по делу актёра.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю», — добавил Алешкин.

В своей кассационной жалобе Алешкин утверждал, что экспертиза не исследовала влияние онкологического заболевания мозга погибшего курьера Серея Захарова на его возможность водить машину. Также он отмечал выход эксперта в показаниях в суде за пределы экспертизы и требовал отменить приговор.

Ефремова продолжают представлять адвокаты Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

Алешкин работал с Ефремовым с конца сентября. В середине октября жена актёра потребовала прекратить переговоры с потерпевшей стороной. По словам адвоката, она заподозрила его в сговоре с Добровинским. 16 ноября соглашение с защитником было подписано снова.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

Как установил суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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