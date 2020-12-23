Угонщик увел KIA у гендиректора строительной фирмы в Петербурге, но через 40 метров передумал

Необычный угон произошел в декабре в Московском районе Петербурга. У бизнесмена похитили кроссовер за пару миллионов рублей, но вскоре вор почему-то передумал и просто бросил автомобиль неподалеку от места угона.



Как стало известно «Фонтанке», утром 22 декабря в полицию поступило сообщение от 33-летнего петербуржца, гендиректора одной из городских фирм, которая проектирует и строит объекты энергетики. Мужчина рассказал, что между 19:00 21 декабря и 8:30 22 декабря от дома 13Б по Московскому шоссе кто-то угнал его белый KIA Sorento 2018 года выпуска стоимостью 2,4 миллиона рублей.