FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Угонщик увел KIA у гендиректора строительной фирмы в Петербурге, но через 40 метров передумал

Необычный угон произошел в декабре в Московском районе Петербурга. У бизнесмена похитили кроссовер за пару миллионов рублей, но вскоре вор почему-то передумал и просто бросил автомобиль неподалеку от места угона.

Как стало известно «Фонтанке», утром 22 декабря в полицию поступило сообщение от 33-летнего петербуржца, гендиректора одной из городских фирм, которая проектирует и строит объекты энергетики. Мужчина рассказал, что между 19:00 21 декабря и 8:30 22 декабря от дома 13Б по Московскому шоссе кто-то угнал его белый KIA Sorento 2018 года выпуска стоимостью 2,4 миллиона рублей.

Однако до конца задуманное угонщик так и не довел. Переместив автомобиль на 40 метров от места парковки, неизвестный злоумышленник скрылся. Машину передали владельцу под сохранную расписку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AGP
3-х летний "Соренто" 2,4 млн? Удивительно.
Mutabor
нормально отработал иммобилайзер. при чем тут "передумал"?
CZE-RUS
ага щщас передумал. Просто метка сработала. Чувак и ушёл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний