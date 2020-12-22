Hyundai отложил запуск производства газового Solaris. «Спроса на это нет»

Hyundai отложил запуск производства битопливного (с бензиновым и газовым двигателями) Hyundai Solaris на неопределенный срок — пока не будут ясны перспективы спроса и параметры господдержки. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.



«Создан прототип, мы его сейчас тестируем. Пускать в розницу не планируем — спроса на это нет. Есть запросы от корпоративных клиентов. Технологически к производству готовы», — сказал он.

По словам Алексея Калинцева, если программа поддержки автомобилей на газомоторном топливе будет продлена на следующий год, выпуск автомобиля имеет смысл. «Если нет, при прочих равных машина на CNG (СПГ. — Прим. ред.) стоит дороже, без субсидии вряд ли клиенты согласятся даже на разницу в топливе, она не покроет стоимость оборудования, которым надо оснащать автомобиль», — отметил топ-менеджер.