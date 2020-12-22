Петербуржца, ранее задержанного по подозрению в убийстве ученого Каганского, отпустили

45-летний петербуржец, под окнами которого нашли тело его одноклассника, ученого с мировым именем Александра Каганского, отпущен после двух суток предварительного задержания.



Об этом «Фонтанке» 22 декабря сообщили в пресс-службе регионального СК.



По данным ведомства, причастность мужчины к произошедшему 19 декабря на Замшиной улице в настоящее время не установлена.



«В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», — сообщает пресс-служба.

