FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербуржца, ранее задержанного по подозрению в убийстве ученого Каганского, отпустили

45-летний петербуржец, под окнами которого нашли тело его одноклассника, ученого с мировым именем Александра Каганского, отпущен после двух суток предварительного задержания.

Об этом «Фонтанке» 22 декабря сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, причастность мужчины к произошедшему 19 декабря на Замшиной улице в настоящее время не установлена.

«В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», — сообщает пресс-служба.

Основную версию о том, что это было убийство, как и писала накануне «Фонтанка», подвинула версия о том, что могло иметь место самоубийство.

Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Каганский, как говорится в некрологе, размещенном 21 декабря на сайте Дальневосточного федерального университета, где он работал в последние годы, являлся одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. В 2012 году на базе университета он запустил в Школе биомедицины научно-образовательный проект по регенеративной медицине и противораковой терапии. В дальнейшем в качестве директора центра геномной и регенеративной медицины проводил исследования на биоинженерных клеточных системах для создания лекарств и развития новых методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические.

Каганский является одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики. В качестве научного сотрудника и заведующего лабораториями он также работал в Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Национальном институте рака (США) и Эдинбургском университете (Великобритания).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

264703031
На ул Замшина , а не Замшиной😬редактора нет ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний