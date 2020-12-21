Следователи Петербурга начали сомневаться в версии об убийстве ученого Александра Каганского. Задержанного ждет полиграф

Смерть ученого с мировым именем во время посиделок с одноклассником в Калининском районе Петербурга, обрастая деталями, начинает вызывает у сотрудников СК и уголовного розыска всё больше вопросов.



Как стало известно «Фонтанке», 45-летний друг детства Каганского, с которым с 18 на 19 декабря ученый отмечал его день рождения в квартире многоэтажки на Замшиной улице, уверяет, что не наносил другу ножевое ранение в живот. По предварительной информации, он рассказывает, что после того, как они проснулись утром после застолья, он пошел готовить поздний завтрак, а Каганский ушел в ванную. Затем он якобы выскочил не очень вменяемый и схватился за нож.

