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Следователи Петербурга начали сомневаться в версии об убийстве ученого Александра Каганского. Задержанного ждет полиграф

Смерть ученого с мировым именем во время посиделок с одноклассником в Калининском районе Петербурга, обрастая деталями, начинает вызывает у сотрудников СК и уголовного розыска всё больше вопросов.

Как стало известно «Фонтанке», 45-летний друг детства Каганского, с которым с 18 на 19 декабря ученый отмечал его день рождения в квартире многоэтажки на Замшиной улице, уверяет, что не наносил другу ножевое ранение в живот. По предварительной информации, он рассказывает, что после того, как они проснулись утром после застолья, он пошел готовить поздний завтрак, а Каганский ушел в ванную. Затем он якобы выскочил не очень вменяемый и схватился за нож.

Тело мужчины с ранением и травмами, характерными для падения, нашли около 12:40 под окнами 16-этажки. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

До сих пор следствие не смогло установить мотива, по которому одноклассник решил был совершить преступление. Свою долю в сомнения внесли и эксперты, которые отметили, что полученные ранения могли быть нанесены мужчиной самому себе.

У 45-летнего петербуржца, который был задержан 19 декабря, сегодня истекают двое суток предварительного задержания. Не исключено, что выходить в суд с ходатайством об аресте следствие не будет. Но мужчину в любом случае ждет полиграф.

Александр Каганский, как говорится в некрологе, размещенном 21 декабря на сайте Дальневосточного федерального университета, где он работал в последние годы, являлся одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. В 2012 году на базе университета он запустил в Школе биомедицины научно-образовательный проект по регенеративной медицине и противораковой терапии. В дальнейшем в качестве директора центра геномной и регенеративной медицины проводил исследования на биоинженерных клеточных системах для создания лекарств и развития новых методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические.

Каганский является одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики. В качестве научного сотрудника и заведующего лабораториями он также работал в Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Национальном институте рака (США) и Эдинбургском университете (Великобритания).

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Комментарии (2)

ivan5_5e4d10fe646f6
Неужто сам
abitfrosty
Пусть ВОР выпьет чаю и закусит рафаэлкой.
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