В Петербурге возбуждено дело об убийстве ученого с мировым именем, изучавшего рак. Его тело нашли под окнами на Замшиной

Биолог Александр Каганский скончался в Калининском районе Петербурга. Его тело нашли под окнами многоэтажки, следователи подозревают, что смерть не была добровольной.



Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне около полудня в полицию позвонила жительница Замшиной улицы с рассказом о выпавшем из окна. По её словам, полураздетый мужчина упал с высоты 14-го этажа дома 29/3. Приехавшие на вызов правоохранители быстро установили личность погибшего.



Им оказался 45-летний Александр Каганский. Его имя известно в научных кругах. Выпускник кафедры биофизики петербургского Политеха, он учился и работал в США, Эдинбурге, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы его научная карьера была связана с Дальневосточным федеральным университетом. Там он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и, как пишут на сайте вуза, был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.

