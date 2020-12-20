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В Петербурге возбуждено дело об убийстве ученого с мировым именем, изучавшего рак. Его тело нашли под окнами на Замшиной

Биолог Александр Каганский скончался в Калининском районе Петербурга. Его тело нашли под окнами многоэтажки, следователи подозревают, что смерть не была добровольной.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне около полудня в полицию позвонила жительница Замшиной улицы с рассказом о выпавшем из окна. По её словам, полураздетый мужчина упал с высоты 14-го этажа дома 29/3. Приехавшие на вызов правоохранители быстро установили личность погибшего.

Им оказался 45-летний Александр Каганский. Его имя известно в научных кругах. Выпускник кафедры биофизики петербургского Политеха, он учился и работал в США, Эдинбурге, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы его научная карьера была связана с Дальневосточным федеральным университетом. Там он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и, как пишут на сайте вуза, был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли.

Кроме травм, характерных для падения с высоты, на теле биолога нашли ножевые ранения. В квартире на Замшиной он был у знакомого, падению из окна, по предварительной информации, предшествовала ссора. Знакомый задержан, Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Подозреваемому тоже 45 лет, обвинение пока не предъявлено.

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Комментарии (29)

vitor
Не поделили, кто сверху будет?
ignik
Позорники, ладно москали не знают кто такой Замшин...
https://traditio.wiki/Андрей_Иванович_Замшин
120км/ч
Очень жаль. Мои соболезнования родным, друзьям и близким.
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