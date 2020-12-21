Peugeot сольется с концерном Fiat Chrysler. Сделку на 38 миллиардов долларов одобрила Еврокомиссия

Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию французского автопроизводителя Peugeot SA и итальянско-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles NV, но с рядом условий. Сумма сделки составила порядка 38 миллиардов долларов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии 21 декабря, в соответствии с европейскими нормами по конкуренции и слиянию компаний сделка была утверждена на условиях полного соблюдения пакета обязательств, который был согласован компаниями. В частности, чтобы снять претензии в том, что отдельные сектора рынка слишком сконцентрировались в руках новой объединенной корпорации, автопроизводители договорились смягчить нормы соглашения между Peugeot и Toyota об условиях работы на европейском рынке. Также компании должны создать условия, чтобы ремонтом и обслуживанием автомобилей Peugeot и Fiat Chrysler могли лицензионно заниматься независимые участники рынка.
Работу по этой сделке Еврокомиссия начала 8 мая 2020 года. Более полугода велись исследования ранка, чтобы разрешить это соглашение.