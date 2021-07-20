Спустя 10 лет в России хотят возобновить производство FIAT и продавать их в Европу

На калужском автозаводе «ПСМА Рус», совместном предприятии концерна Stellantis и Mitsubishi, с конца 2022 года планируют возобновить производство коммерческих автомобилей марки FIAT. Собирать их в России прекратили десять лет назад.



Как сообщил журналистам старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман, в следующем году к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel добавятся автомобили линейки Fiat Professional, передает 20 июля «Интерфакс». В свою очередь, гендиректор ООО «ПСМА Рус» Рафаль Трошка заявил, что в конце 2022 года портфель брендов предприятия пополнит FIAT Scudo. По его словам, собранные в России «Фиаты» планируется впоследствии экспортировать в Европу.