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Спустя 10 лет в России хотят возобновить производство FIAT и продавать их в Европу

На калужском автозаводе «ПСМА Рус», совместном предприятии концерна Stellantis и Mitsubishi, с конца 2022 года планируют возобновить производство коммерческих автомобилей марки FIAT. Собирать их в России прекратили десять лет назад.

Как сообщил журналистам старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман, в следующем году к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel добавятся автомобили линейки Fiat Professional, передает 20 июля «Интерфакс». В свою очередь, гендиректор ООО «ПСМА Рус» Рафаль Трошка заявил, что в конце 2022 года портфель брендов предприятия пополнит FIAT Scudo. По его словам, собранные в России «Фиаты» планируется впоследствии экспортировать в Европу.

В 2008–2011 годах на мощностях группы «Соллерс» в Елабуге, Татарстан, выпускались коммерческие фургоны FIAT Ducato. После завершения партнерства марки с «Соллерс» локальное производство их автомобилей в России было прекращено.

Концерн Stellantis — это объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA), образованная в 2021 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи группы Stellantis в России в первом полугодии 2021 года составили 8766 автомобилей, увеличившись за год в 2,2 раза, в том числе был продан 591 автомобиль FIAT. Завод «ПСМА Рус», расположенный в индустриальном парке «Росва» в Калужской области, выпускает автомобили Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Две сборочные линии предприятия позволяют выпускать до 125 тысяч автомобилей в год.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Дукато нормальная машинка за свои деньги, в разы лучше и качественнее что газельвагенов, что на самом деле и их же транзитов.
Коммерческие электромобили ИМХО нескоро появятся, это не легковушки с запасом хода 100-500 км, у которых задача утром доставить зад хомячка в офис, вечером домой, они для работы...
NasushnyBread
Как металлолом? 🤨
Fenomen
Ну да, а заодно кучу льгот получить за инвестиции в производство + куча льгот за поставки на экспорт продукции отечественного производства. Отличная схема.
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