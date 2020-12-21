Дважды в одну воронку: В Москве сбили очевидцев, помогавших сбитому сотруднику ГИБДД

Сразу три ДТП произошли друг за другом на одном и том же месте в Москве. Сначала столкнулись две машины, потом сбили инспектора, который прибыл оформлять это ДТП, а затем и очевидцев наезда на полицейского.



Как сообщает 21 декабря Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, произошло все 19 декабря в Купавенском проезде. Инспектор ДПС производил замеры ранее произошедшего ДТП, когда водитель автомобиля Hyundai (по данным СМИ, это было такси) проехал на красный свет и сбил полицейского.