Скончался сценарист «Ну, погоди!» и «Возвращения блудного попугая»

Об уходе одного из создателей мультфильма «Ну, погоди!», сценариста, подарившего детям и взрослым такие мультфильмы, как «Возвращения блудного попугая» и «Великолепный Гоша», — Александра Курляндского — сообщили его близкие 21 декабря «Эху Москвы». Как уточнила для РБК юрист Светлана Верхоглядова, он умер «после долгой болезни».



Курляндскому было 82 года, писатель, драматург и сценарист, в 1988 году он был удостоен Государственной премии СССР.



Сатириком он был с детства. Еще в школе издавал юмористический журнал «Клизма», целью которого видел «прочищать запоры и застои в мозгах людей» — за карикатуры на учителей его однажды выгнали из школы, о чем он потом рассказывал в интервью jewish.ru.

