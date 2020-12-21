Скончался сценарист «Ну, погоди!» и «Возвращения блудного попугая»

Об уходе одного из создателей мультфильма «Ну, погоди!», сценариста, подарившего детям и взрослым такие мультфильмы, как «Возвращения блудного попугая» и «Великолепный Гоша», — Александра Курляндского — сообщили его близкие 21 декабря «Эху Москвы». Как уточнила для РБК юрист Светлана Верхоглядова, он умер «после долгой болезни».
Курляндскому было 82 года, писатель, драматург и сценарист, в 1988 году он был удостоен Государственной премии СССР.
Сатириком он был с детства. Еще в школе издавал юмористический журнал «Клизма», целью которого видел «прочищать запоры и застои в мозгах людей» — за карикатуры на учителей его однажды выгнали из школы, о чем он потом рассказывал в интервью jewish.ru.
Выпускник Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева (где он сочинял капустники и познакомился с еще одним будущим великим сценаристом — Аркадием Хайтом), он уже через три года стал профессионально заниматься литературой. Но вся страна знает мультфильмы, для которых он писал сценарии. Причем дебютировал в анимации он сразу одним из величайших произведений анимации Советского Союза — в первой серии «Ну, погоди!» И над ней он работал со своим приятелем по институту — Аркадием Хайтом.
Среди других его работ — выпуски «Веселой карусели», трехсерийный рисованный мультфильм «Баба-Яга против!», созданный к летним Олимпийским играм 1980 года, десять выпусков «Великолепного Гоши», три выпуска «Возвращения блудного попугая», которые позже вылились в отдельные повести «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!» и «Попугай Кеша ищет клад».
Из-за позиции Курляндского «Союзмультфильм» был вынужден отказаться от съемок продолжения мультфильма о попугае Кеше. По замыслу, он должен был стать стендапером.
Похороны состоятся 23 декабря.