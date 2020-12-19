«Сегодня +163 день со дня пересадки, День Святого Николая, дети мне подарили перед самой трансплантацией его икону, и она стояла рядом с моей кроватью в больнице и стоит рядом прямо сейчас. Крестился я 25 декабря 1988 году также в Никольском Соборе Ленинграда. И вот — чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD minimum residual disease. И у меня ПОЛНАЯ РЕМИССИЯ теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор РАБОТАЕТ и убивает все патогены», — рассказал 19 декабря Тиньков в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Бизнесмен Олег Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. В России его случай редкость.

Он выразил благодарность безымянной немецкой девушке-донору, которая спасла его жизнь. И рассказал, что впереди еще много работы.



«Лейкемия — это, наверное, самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен… Именно поэтому мы решили создать фонд, который будет помогать взрослым, кому, как и мне не повезло, и у него обнаружился рак крови. Идей много, будем двигаться вперед. Нужно менять ситуацию, я там читал где-то про проценты мои, вы должны запомнить эти: в России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно 75%, а в Европе выживает 75%+. Вот и все проценты….» — отметил банкир.



11 декабря Тиньков объявил, что продает часть акций TCS Group. Деньги пойдут на благотворительный фонд и решение личных проблем.



Весной стало известно, что Министерство юстиции США обвинило основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Позднее Олег Тиньков сообщил, что у него обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии, а в апреле объявил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка. Права владения акциями TCS Group он передал в семейный траст. В сентябре «Яндекс» заявил о покупке бизнеса TCS Group за 5,5 млрд рублей, но спустя месяц передумал. Сделке помешали юристы и менеджеры, уточнил Олег Тиньков.

