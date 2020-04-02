Олег Тиньков уйдет из совета директоров банка. Акции переданы семье на случай смерти

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров Тинькофф-Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Он борется с лейкемией.



«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-Банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — цитирует заявление Тинькова 2 апреля РИА Новости.

Он также пояснил, что всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф-Банка в качестве долгосрочного стратегического актива, который он вместе с семьей хочет сохранить за собой в будущем.