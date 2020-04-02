Олег Тиньков уйдет из совета директоров банка. Акции переданы семье на случай смерти
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров Тинькофф-Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Он борется с лейкемией.
«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-Банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — цитирует заявление Тинькова 2 апреля РИА Новости.
Он также пояснил, что всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф-Банка в качестве долгосрочного стратегического актива, который он вместе с семьей хочет сохранить за собой в будущем.
«В октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — заявил бизнесмен. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.