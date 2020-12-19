Мурашко: Планируем привить от коронавируса 60% россиян. Глава Минздрава признал повторные заражения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения. И, по его словам, российская промышленность способна обеспечить потребности в вакцине от COVID-19. Но есть и повторные заражения.



«Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны», — сказал 19 декабря Мурашко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».



При этом, по его словам, возможные и повторные заражения. Такие случаи в стране уже есть.

