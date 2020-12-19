Мурашко: Планируем привить от коронавируса 60% россиян. Глава Минздрава признал повторные заражения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения. И, по его словам, российская промышленность способна обеспечить потребности в вакцине от COVID-19. Но есть и повторные заражения.
«Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны», — сказал 19 декабря Мурашко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».
При этом, по его словам, возможные и повторные заражения. Такие случаи в стране уже есть.
«Мы видим, что отдельные случаи имеют место. Сегодня проводится ряд исследований, касаемых и качества иммунитета, и в том числе касаемых длительности иммунитета», — отметил министр.
В том же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия закончится к весне, «а если мы постараемся, то может закончиться и раньше». А руководитель научного Центра