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Мурашко: Планируем привить от коронавируса 60% россиян. Глава Минздрава признал повторные заражения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения. И, по его словам, российская промышленность способна обеспечить потребности в вакцине от COVID-19. Но есть и повторные заражения.

«Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны», — сказал 19 декабря Мурашко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

При этом, по его словам, возможные и повторные заражения. Такие случаи в стране уже есть.

«Мы видим, что отдельные случаи имеют место. Сегодня проводится ряд исследований, касаемых и качества иммунитета, и в том числе касаемых длительности иммунитета», — отметил министр.

В том же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия закончится к весне, «а если мы постараемся, то может закончиться и раньше». А руководитель научного Центра им. Гамалеи сказал, что эпидемия станет контролируемой только к осени, когда вакцинацию пройдут 70–80% населения. О прививочной кампании в Петербурге и о том, почему она провалена, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

Yubilar
Может быть, более кликабельным был бы такой заголовок: "Министр здравоохранения заявил, что в России пока еще осталось 40% здравомыслящего населения"
USSR_forever
сами себе вкалывайте себе свою фигню... президент не укололся - значит в ней что-то не так =)
Жора  
Всех привьём. Но потом. И это не точно!
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