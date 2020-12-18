Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал депутатам парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований «суверенного интернета». Об этом сообщается 18 декабря в карточке документа на сайте Госдумы.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей за «нарушение требований законодательства по установке технических средств противодействия угрозам устойчивости и безопасности». Первый штраф для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей, повторный — 1 млн.

За подключение к сетям, где не соблюдаются правила «суверенного интернета», юридическое лицо может получить три месяца приостановки деятельности, а физическое лицо — до 3000 рублей штрафа. Кроме того, вводится разнообразная финансовая ответственность за «нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком», за «неисполнение обязанности по использованию технических и программных средств, функционирующих в соответствии с установленными требованиями» для выявления сетевых адресов и за «непредставление отдельной информации, предусмотренной законодательством о связи, в уполномоченный орган». «Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, например, варьируются от двадцати тысяч рублей до семисот тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности», — сказано в пояснительной записке. «В ходе реализации Закона № 90-ФЗ («суверенный интернет». — Прим. ред.) установлены случаи не представления информации, предусмотренной данным законом, или ее представления не в полном объеме, — пишут авторы Сергей Боярский и Александр Хинштейн. — В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» … предлагается установить административную ответственность за нарушение требований».

Фото: кадр из трансляции

«Если просто... Все забивают на этот «суверенный рунет». В ряде случаев у РКН нет рычагов воздействия на операторов и особенно на владельцев АС (автономных систем. — Прим. ред.), у которых нет операторской лицензии. Вот штрафы. Это развитие инициативы по контролю за трафиком, которую мы наблюдаем в истории с Google Clobal Cache. Ничего хорошего это бизнесу не несёт. Есть риск попыток зачисток конкурентной среды и развития коррупции», — сказал «Фонтанке» исполнительный директор Общества защиты Интернета, автор телеграм-канала »ЗаТелеком» Михаил Климарёв.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил предложение тех же депутатов Боярского и Хинштейна штрафовать YouTube и Facebook на 20% выручки за отказ удаления информации.

Ранее соавтор базовых законов РФ об информации — министр печати в 1992–1993 годах, глава президентского Совета по правам человека в 2010–2019 годах Михаил Федотов в интервью «Фонтанке» раскритиковал Боярского, Хинштейна и других авторов за качество подготовки законов о регулировании ответственности в Сети.



«Я бы сказал, что это недостаток квалификации депутатских помощников... Вывод простой: надо иметь хороших помощников с настоящим высшим юридическим образованием», — говорил Валерий Федотов о законопроекте, который позволит блокировать YouTube за нарушение прав Россиян на доступ к информации.

