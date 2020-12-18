«Чистота контента на правовом пространстве РФ». YouTube и Facebook смогут штрафовать на 20% выручки за отказ удаления информации.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете, если они не будут ограничивать и удалять по требованию Роскомнадзора доступ к запрещенному в РФ контенту, сообщает в пятницу, 18 декабря, «Интерфакс».

Повторное нарушение требования РКН повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Но авторы законопроекта утверждают, что частые нарушители — это в первую очередь YouTube, Facebook и Twitter.

«Юридическим лицам придется заплатить от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение. Если правонарушитель не предоставлял товары и услуги в предшествующем календарном году, сумма будет исчисляться по предшествующей части календарного года, в котором было выявлено нарушение, но составит не менее четырех миллионов рублей», — сообщает информагентство предложение парламентариев по санкциям для интернет-гигантов. В первоначальной редакции максимальный штраф для юридических лиц составлял 8 миллионов рублей.

Фото: скриншот трансляции

«Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации», — цитирует «Интерфакс» зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.

По данным депутатов, которые ссылаются на Роскомнадзор, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, в Twitter — 1462 URL, в Instagram — 1435 URL, в Facebook — 362 URL.



Ранее соавтор базовых законов РФ об информации — министр печати в 1992–1993 годах, глава президентского Совета по правам человека в 2009–2019 годах Михаил Федотов в интервью «Фонтанке» раскритиковал депутата Боярского и его коллег за качество подготовки законов о регулировании ответственности в Сети.

«Вижу неквалифицированность депутатских помощников. Вывод простой: надо иметь хороших помощников с настоящим высшим юридическим образованием», — говорил Валерий Федотов о законопроекте, который позволит блокировать YouTube за нарушение прав Россиян на доступ к информации.

