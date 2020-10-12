Роскомнадзор рассылает владельцам компаний, предоставляющих доступ в Интернет, требование рассказать про использование Google Clobal Cache. Технология позволяет экономить траты на трафик, но идёт вразрез с «суверенным интернетом».

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Региональные управления Роскомнадзора требуют, чтобы операторы связи отчитались об использовании или подготовке к установке оборудования «Google Clobal Cache». Копии таких писем из Пермского края, Волгоградской области и от соседей по СЗФО – Вологды есть в распоряжении «Фонтанки».

Первым внимание на интерес РКН к американской технологии, которая не вписывается в «суверенный интернет», обратил независимый ИТ-консультант, автор телеграмм-канала «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. В опубликованном им скане документа требование к операторам связи «сообщить информацию об установленном, или планируемом к установке на сетях связи телекоммуникационном оборудовании «Google Clobal Cache», так и объяснялось – «с целью реализации положений Федерального закона от 01.052019 № 90 ФЗ по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Так, например, Вологодское управление РКН предписывает операторам отчитаться до 14:00 15 октября.

Фото: телеграм-канал «ОрдерКом» Фото: «Фонтанка.ру»

«Скорее всего, решили проверять маршруты с информацией, приходящей от наших американских партнёров. Это плохо, ибо могут забанить сервисы Googlе. YooTube, Gmail, Google Диск и т.д. То есть тех, кто не исполняет решения российских судов по закону об организаторах распространения информации», - объяснил Дмитрий Галушко «Фонтанке» возможные перспективы.

«Что будет, если GGC прямо сейчас снять? Будет тормозить ютубчик и возрастёт доля зарубежного трафика. Причем настолько возрастет, что может поменять ценовую политику, - говорит телеком-эксперт, автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин, который отслеживает блокировки РКН и нормативные акты по Рунету. - Чем им помешал кэш — не понятно. Вот уж у американцев точно хватает на российских сетях разведывательных устройств кроме GGC».

При этом Дмитрий Галушко замечает, что действия РКН идут параллельно с другими окологосударственными инициативами.



«В сентябре председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил законодательно ввести наказание для непокорных - замедление трафика. Но если выключить «Google Clobal Cache», пропускная способность интернета резко упадёт, а стоимость услуг вырастет», - утверждает Галушко.

В Санкт-Петербурге про требование отчитаться об устройствах «Google Clobal Cache» операторы пока не признаются, сообщил «Фонтанке» руководитель компании «Комфортел» Дмитрий Петров.

«Среди питерских коллег такое пока никто не получил. Но вообще, это не первая попытка. Пару лет назад уже пытались напасть на «Google Global Cache». Вроде тогда отбились. В 2018 году Минкомсвязи (теперь Минцифры – прим.ред.) насчитала, что с GGC раздаётся трафика на 10 Тбит/с. Если это выключить, трафик всё равно придёт, но с серверов Google, которые стоят за пределами РФ. То есть Интернет станет медленнее. Однако сегодня это уже не 10 Тбит/с, а 16-18, что уже очень много, - даёт представление о динамике развития Google в РФ Петров и прикидывает возможный рост цен в случае «казни» Google Clobal Cache. - Раньше операторы не оплачивали эти гигабиты, это было выгодно. Внешний трафик кэшируется на сервисах по всему миру и раздаётся уже внутри, например, когда вы смотрите популярные видео. В структуре расходов операторов трафик - это 10% расходов. Если Google у нас сейчас это треть трафика, то подорожание услуг составит минимум 3%. Не катастрофа, но дополнительный фактор роста цен. Главное же, что это приведёт к деградации всей системы».



Вместе с тем в данный момент кричать «караул», по мнению бизнесмена, преждевременно.

«Это очередные действия, чтобы в рамках «суверенного интернета» собрать информацию. У них же есть приказы Минкомсвязи о предоставлении операторами информации о схеме, структуре, организации доступа пользователям в Интернет. Вот и заняты заполнением своих табличек и баз. Наверное, за этим что-то может последовать. Но пока не про запрещение разговор», - уверен Дмитрий Петров.

«За 100 мегабитный канал между Норильском и Красноярском сегодня оператор платит около 300 000 рублей. А станет платить около 350 000, если убрать трафик, который сегодня лежит на Google. Это конечно не половина всего трафика рунета, но точно треть», - менее оптимистичен Дмитрий Галушко.

Нынешняя попытка взять под контроль «Google Clobal Cache» действительно не первая. В 2017 году провайдеров пытались обязать либо сертифицировать эти серверы, либо снять.

«Давить на Google тогда начали потому, что вступили в силу очередные требования к поисковикам, что они должны резать выдачу. И тогда один из бывших высокопоставленных сотрудников Минсвязи лично тряс шефа местного Google на тему того, что раз сертифицировать не получается (кэширующие серверы системы доставки контента не входили в Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением правительства РФ – прим.ред.) нужно хотя бы декларацию сделать. Буквально через месяц была готова эта декларация соответствия оборудования, которая пришла из Калифорнии. Такая липовая грамота, честно говоря. И вот эту декларацию соответствия оборудования всем просто раздали. Всё и закончилось тогда», - напоминает историю вопроса Филипп Кулин.



История имеет и чёткий политический подтекст, полагает исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» Михаил Климарёв.

«Любимый российский метод вести переговоры. Метод называется «угрозы, шантаж и запугивание». А предмет переговоров с корпорацией Alphabet, которая, собственно, владеет Google, Youtube, Android и... домен appspot.com. А вот уже за этим доменом скрываются ненавистные DoH+eSNI (современные протоколы шифрования, которые, как стало известно в конце сентября, Минкомсвязи планирует запретить через поправки в закон «О связи» https://www.fontanka.ru/2020/09/22/69476077/ - прим.ред.). А еще, за доменом этим скрывается сайт «Умного Голосования» (проект команды оппозиционера Алексея Навального по борьбе с «монополией партии власти» - прим.ред.)», - пояснил эксперт читателям своего телеграм-канала «ЗаТелеком».

В пресс-службе Роскомнадзора «Фонтанке» не ответили, до какого числа об устройствах GGC должны отчитаться петербургские операторы связи. Опровергать сам факт таких рассылок в том числе по СЗФО не стали.



«Информация о нагрузке на сети связи необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи РФ», - лаконично ответили нам в ведомстве Андрея Липова, который сменил Александра Жарова на посту главы РКН в марте.

По данным «Фонтанки», публикация сканов документов с требованиями привела к тому, что дальнейшее оповещение о необходимости отчитаться за работу с Google Clobal Cache якобы идёт в устной форме по телефону.

В самой компании Google на запрос «Фонтанки» о том, как они относятся к происходящему, какие здесь есть риски для конечных пользователей и какие объёмы трафика в Рунете сегодня связаны с Google Clobal Cache, не ответили.

Буквально на прошлой неделе Роскомнадзор отчитался https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73094.htm об очередной попытке наладить «конструктивный диалог» с американскими интернет-гигантами, чтобы те, наконец, рассказали российским властям, как с ним можно быть на оперативной связи.

«Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений. Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», - снова упирают в РКН на необходимость подчинения под вывеской защиты прав.



Закон о «суверенном интернете» вступил в силу 1 ноября 2019 года, но реализация его отдельных положений отложена до начала 2021 года, который наступит всего через 2,5 месяца. В декабре 2019 на Урале прошло тестирование необходимого для реализации закона DPI-оборудования, после чего сразу пять операторов связи фиксировали случаи снижения скорости работы Сети.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»