Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов в Интернете

На возможный запрет протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, обратили внимание «Ведомости» 22 сентября. Это следует из разработанных Минцифры поправках к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»



Нарушение этого запрета повлечет блокировку ресурса уполномоченным ведомством в течение одного рабочего дня, пишет издание



Речь идет о протоколах TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS. Они нацелены на повышение безопасности доменной системы имен (DNS), так как позволяют скрывать информацию о том, какой сайт хочет посетить пользователь, но в то же время позволяют получать доступ к заблокированным сайтам.

