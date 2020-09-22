Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов в Интернете
На возможный запрет протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, обратили внимание «Ведомости» 22 сентября. Это следует из разработанных Минцифры поправках к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Нарушение этого запрета повлечет блокировку ресурса уполномоченным ведомством в течение одного рабочего дня, пишет издание
Речь идет о протоколах TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS. Они нацелены на повышение безопасности доменной системы имен (DNS), так как позволяют скрывать информацию о том, какой сайт хочет посетить пользователь, но в то же время позволяют получать доступ к заблокированным сайтам.
Поддержка ESNI в браузерах появилась недавно, TLS используется сервисом Cloudflare, который обслуживает несколько миллионов сайтов, например Uber или Avito, а вот DoH только набирает популярность (например, такой протокол используется в мессенджере Telegram).
Цель предлагаемых Минцифры поправок – противодействие распространению в интернете противоправной информации, указывают в пояснительной заметке авторы документа, ссылаясь на решение Совета безопасности. Принятие законопроекта окажет положительное воздействие на выявление таких сайтов, считают разработчики законопроекта.
Эксперты предупреждают о трудностях исполнения предлагаемых мер и тяжелых последствиях для пользователей в случае успеха. IT-индустрия недоумевает, что авторы этого законопроекта хотят предложить взамен и как они планируют защищать российских интернет-пользователей от киберпреступников. Неукоснительное соблюдение нового закона, в случае его принятия, приведет к ковровым блокировкам сайтов и сервисов, которые по своей разрушительности превзойдут блокировки времен борьбы с Telegram, отмечают эксперты.