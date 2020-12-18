Полиция 18 декабря показала, кто похищал бизнесмена из ресторана на Дачном проспекте в Петербурге. Трое бородатых брюнетов оказались фактурными и действительно устрашающими.

Как ранее писала «Фонтанка» , вскоре после сообщения о похищении злодеи и жертва были доставлены в отдел полиции. Пострадавший — 32-летний гендиректор — написал заявление на своих оппонентов, которые неофициально выполняли функции коллекторов, то есть выколачивали долги. Трое мужчин 27, 31 и 38 лет выглядели устрашающе — орлиные носы, бороды, травматические пистолеты за поясом. Все уроженцы Дагестана, ранее в поле зрения полиции не попадали.

Заявитель сообщил, что его силой посадили в салон автомобиля «КИА», после чего требовали в качестве возврата долга 700 тысяч рублей и угрожали физической расправой. Судя по тому, что позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы, гендиректора успели побить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подробнее о самом пострадавшем (он не так прост) читайте на «Фонтанке».