«Похитители» мужчины на Дачном требовали с него 700 тысяч рублей. В его биографии — политика, бизнес и уголовное дело

Стали известны подробности «похищения» мужчины из «Токио Сити» в Кировском районе Петербурга. В его биографии есть переезд в культурную столицу, начинания в области дизайна, мечты о политике, собственный бизнес и уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» вечером 17 декабря, близкое общение с тремя агрессорами в тесном салоне «Киа Рио» у ресторана на Дачном проспекте состоялось у 32-летнего уроженца Казани.

По предварительным данным, 700 тысяч рублей с него требовали приезжие в возрасте 27, 31 и 38 лет, двое из которых - из Дагестана, а ещё один – из Киргизии. Последний, будучи кредитным должником, в прошлом году был признан банкротом.