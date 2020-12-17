«Похитители» мужчины на Дачном требовали с него 700 тысяч рублей. В его биографии — политика, бизнес и уголовное дело

Стали известны подробности «похищения» мужчины из «Токио Сити» в Кировском районе Петербурга. В его биографии есть переезд в культурную столицу, начинания в области дизайна, мечты о политике, собственный бизнес и уголовное дело.
Как стало известно «Фонтанке» вечером 17 декабря, близкое общение с тремя агрессорами в тесном салоне «Киа Рио» у ресторана на Дачном проспекте состоялось у 32-летнего уроженца Казани.
По предварительным данным, 700 тысяч рублей с него требовали приезжие в возрасте 27, 31 и 38 лет, двое из которых - из Дагестана, а ещё один – из Киргизии. Последний, будучи кредитным должником, в прошлом году был признан банкротом.
Ранее сообщалось, что они представились коллекторами, а «похищенный» якобы был им должен, но что именно — не уточнялось. Троицу задержали недалеко от «Токио Сити».
«Фонтанке» также удалось узнать любопытные факты из биографии казанца. Согласно данным на его странице в социальной сети, после переезда из Республики Татарстан он учился на дизайнера в одном из вузов Петербурга.
Будучи студентом, пробовал начать политическую карьеру в культурной столице — за год до выпуска принимал участие в выборах депутатов муниципального совета одного из МО, представляя местное отделение Либерально-демократической партии России.
После окончания вуза занялся бизнесом, связанным со сделками с недвижимым имуществом. Для этого создал компанию, став её генеральным директором, но примерно через год она была ликвидирована.
Чему он посвятил следующие несколько лет, по данным открытых источников понять не представляется возможным. Однако три года назад казанец стал обвиняемым в мошенничестве. Уголовное дело рассматривал суд в Ленобласти. Но в итоге оно было прекращено по примирению сторон.