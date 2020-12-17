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Похищение петербуржца коллекторами из ресторана на Дачном проспекте попало на видео

Похищение мужчины из ресторана «Токио Сити» в Кировском районе Петербурга попало на видео. Всё произошло днём 17 декабря на Дачном проспекте.

На кадрах видно, как трое мужчин выводят четвёртого через двери ресторана, после чего направляются к белой машине и садятся в неё.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что так называемые похитители были задержаны недалеко от «Токио Сити». Полиции троица представилась коллекторами. Похищенный будто бы был должником.

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Комментарии (5)

USSR_forever
больше похоже на инопланетян, выходящих из бара... на это пилят бюджеты страны, увеличивая в закупочных док-х стоимость дешёвого китайского оборудования?!
Ayrton Senna
Коллекторы присядут за похищение человека?
Zloi_prohozhiy
это не видеокамера, а позор.
С таким качеством в новость можно было вообще любой ролик вставить, всё равно ничего не видно
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