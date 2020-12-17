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Трое коллекторов похитили мужчину из ресторана на Дачном проспекте. Полиция не дала им далеко уехать

План «Перехват» был объявлен в Петербурге после того, как днём 17 декабря трое мужчин вынесли из ресторана «Токио Сити» на Дачном проспекте четвертого, погрузили его в белый «Киа Рио» и уехали.

Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, машина с троицей и их жертвой была остановлена недалеко от места преступления. Все были доставлены в отдел и в данный момент дают объяснения.

По предварительной информации, трое предполагаемых похитителей представились коллекторами, похищенный же якобы должник. Сцена с прерыванием обеда и запихиванием в автомобиль, вероятно, должна была подействовать на него и подтолкнуть к выплатам.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о введении плана «Перехват».

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