Трое коллекторов похитили мужчину из ресторана на Дачном проспекте. Полиция не дала им далеко уехать

План «Перехват» был объявлен в Петербурге после того, как днём 17 декабря трое мужчин вынесли из ресторана «Токио Сити» на Дачном проспекте четвертого, погрузили его в белый «Киа Рио» и уехали.



Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, машина с троицей и их жертвой была остановлена недалеко от места преступления. Все были доставлены в отдел и в данный момент дают объяснения.

По предварительной информации, трое предполагаемых похитителей представились коллекторами, похищенный же якобы должник. Сцена с прерыванием обеда и запихиванием в автомобиль, вероятно, должна была подействовать на него и подтолкнуть к выплатам.