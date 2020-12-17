Ларс фон Триер вернется к хоррор-сериалу «Королевство», выходившему в 1990-е

В мире кино — новость десятилетия, которую критика ставит в один ряд разве только с продолжением сериала «Твин Пикс»: Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». О предстоящем проекте написало 17 декабря издание Deadlinе.



Третий сезон проекта станет последним — утверждается в публикации. В нем будет пять эпизодов, снимать которые начнут уже в 2021 году.



Культовое шоу, в некоторых странах вышедшее в виде пятичасового фильма, изначально планировалось как сериал длиной в три сезона. Однако он не был закончен из-за смертей двух ключевых актеров. Как решат проблему теперь — пока не сообщается, но продюсеры заверили, что в новом сезоне будут как незнакомые ранее персонажи, так и уже известные.

