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Ларс фон Триер вернется к хоррор-сериалу «Королевство», выходившему в 1990-е

В мире кино — новость десятилетия, которую критика ставит в один ряд разве только с продолжением сериала «Твин Пикс»: Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». О предстоящем проекте написало 17 декабря издание Deadlinе.

Третий сезон проекта станет последним — утверждается в публикации. В нем будет пять эпизодов, снимать которые начнут уже в 2021 году.

Культовое шоу, в некоторых странах вышедшее в виде пятичасового фильма, изначально планировалось как сериал длиной в три сезона. Однако он не был закончен из-за смертей двух ключевых актеров. Как решат проблему теперь — пока не сообщается, но продюсеры заверили, что в новом сезоне будут как незнакомые ранее персонажи, так и уже известные.

Сценарий Ларс фон Триером уже написан, детали сюжета держатся в секрете, но ожидается, что он коснется нераскрытых историй жизни госпиталя и давних распрей между шведами и датчанами.

Сериал «Королевство» впервые вышел на датском телевидении в 1994 году. Его действие разворачивается в нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями. Для изображения характерны желто-коричневый оттенок и зернистость, а также резкая смена кадров.

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