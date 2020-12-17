Путин: «"Северный поток — 2" будет завершен, а США вернется в режим добросовестной конкуренции»

Президент России Владимир Путин рассказал, что до завершения строительства «Северного потока — 2» осталось в «ниточном исполнении» 165 км, и выразил уверенность, что проект будет завершен. Об этом глава государства сказал 17 декабря на традиционной пресс-конференции.
«Северный поток — 2», вне всяких сомнений, — это абсолютно очевидная вещь, как дважды два — четыре, выигрышная выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. Другой вариант — покупка более дорогого первичного энергоносителя (американского сжиженного газа) по цене на
Он подчеркнул, что это соответствует национальным интересам Европы и Германии.
«Осталось 160 км, если считать в ниточном исполнении, на обе нитки 165 км — все. То есть он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением. Не будет настаивать, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках», — добавил президент.
Накануне Вашингтон заявил, что намерен вводить санкции вплоть до остановки проекта «Северный поток — 2».