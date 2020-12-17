Путин: «"Северный поток — 2" будет завершен, а США вернется в режим добросовестной конкуренции»

Президент России Владимир Путин рассказал, что до завершения строительства «Северного потока — 2» осталось в «ниточном исполнении» 165 км, и выразил уверенность, что проект будет завершен. Об этом глава государства сказал 17 декабря на традиционной пресс-конференции.

«Северный поток — 2», вне всяких сомнений, — это абсолютно очевидная вещь, как дважды два — четыре, выигрышная выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. Другой вариант — покупка более дорогого первичного энергоносителя (американского сжиженного газа) по цене на 20 % выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Это абсолютно очевидная вещь. Здесь не нужно быть газовиком каким-то или экономистом», — сказал Путин.