В кино откроют закулисье 28 петербургских театров

В Петербурге представят документальный фильм о 28 ведущих театральных коллективах. Ленту «Петербургские театры», сюжет которой разработала критик Жанна Зарецкая, 17 декабря в 15.00 презентуют на Ленфильме, а в 19.30 на Новой сцене Александринского театра. Художественным руководителем проекта выступил создатель картины «Довлатов» Алексей Герман-младший, режиссёром – Ирина Волкова. 16+

Авторский текст в фильме полностью отсутствует: говорить о сфере, своей работе и закулисье будут сами герои – представители различных театральных профессий. Создатели кино надеются, что после просмотра зритель поймёт, «из каких человеческих и технологических ресурсов складывается театральная магия».

Картина состоит из двух частей: речь в первой идёт о государственных театрах, во второй – о площадках негосударственных. «Мне показалось, что необходим не только фильм-погружение, который покажет театральный Петербург как единый организм, но с разных сторон, как бы в 3D-формате, но и фильм-путеводитель. Потому для очень многих людей, когда они приезжают в Питер, важно попасть именно в театр, и они должны знать и понимать не только расписание, а сам дух театра», – объяснил задумку Алексей Герман-младший. По его словам, авторы постарались создать «блиц-портреты» каждого из театров, который появляется на экране, а также «начертать театральную карту современного Петербурга».

Подробности о премьере - на сайте Александринского театра и студии Ленфильм. Обе части покажут без антракта.