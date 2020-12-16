Лавров назвал новости про Навального забавными, а логику «Москва молчит, значит, виновата» — ущербной

По его словам, к нападкам западных СМИ на Россию, «будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального», в МИДе привыкли. «Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», — цитирует слова Лаврова на пресс-конференции 16 декабря «Интерфакс».

Министр иностранных дел прокомментировал последнее расследование о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, обвинив Запад в неэтичности и отсутствии дипломатических навыков. По его мнению, новости об обвинениях в адрес Кремля читать «забавно».

Тот факт, что Кремль никак не отреагировал на расследование, в котором названы имена предполагаемых исполнителей возможной атаки на Алексея Навального, по мнению главы МИД, ничего не значит.

«И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — заявил Лавров.



13 декабря британские СМИ заявили, что Алексея Навального якобы пытались отравить второй раз перед отлетом в Берлин. «Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit «(англ. «вздор». — Прим. ред.). Вот это bullshit», — прокомментировал 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 декабря Навальный вместе с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал тех, кто мог стоять за его возможным отравлением. Согласно расследованию, это была якобы спецгруппа ФСБ.