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ЗакС продлил право Смольного определять формы и порядок мер соцподдержки

Заксобрание Петербурга 16 декабря поддержало продление в 2021 году полномочий правительства города определять формы и порядок предоставления мер социальной поддержки населению. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Законопроект, который с голоса представила единоросс Елена Киселева, поддержали 39 депутатов, против трое.

Несмотря на то, что на поправки ко второму чтению дали пять минут, глава фракции «Яблока» Борис Вишневский успел внести одну, в которой предложил запретить Смольному временно приостанавливать поддержку из бюджета.

Депутат пояснил, что, когда весной 2020 года правительство приостановило действие льготных проездных билетов, в ответ на запрос парламентария в Смольном прокомментировали, что сделать это позволил принятый самим же Заксобранием закон.

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