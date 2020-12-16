ЗакС продлил право Смольного определять формы и порядок мер соцподдержки

Заксобрание Петербурга 16 декабря поддержало продление в 2021 году полномочий правительства города определять формы и порядок предоставления мер социальной поддержки населению. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Законопроект, который с голоса представила единоросс Елена Киселева, поддержали 39 депутатов, против трое.
Несмотря на то, что на поправки ко второму чтению дали пять минут, глава фракции «Яблока» Борис Вишневский успел внести одну, в которой предложил запретить Смольному временно приостанавливать поддержку из бюджета.
Депутат пояснил, что, когда весной 2020 года правительство приостановило действие льготных проездных билетов, в ответ на запрос парламентария в Смольном прокомментировали, что сделать это позволил принятый самим же Заксобранием закон.