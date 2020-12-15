Михайловский театр покажет «Щелкунчика» в сети на Новый год

Михайловский театр покажет в сети «Щелкунчика» 31 декабря. По словам художественного руководителя Владимира Кехмана, балет будет транслироваться на официальном YouTube-канале.

Худрук выпустил обращение к зрителям и извинился за то, что с 18 декабря горожан младше 16 лет не смогут пускать в театр из-за коронавирусных ограничений.

«Я вам обещаю что как только ситуация будет решена и вы сможете к нам прийти, вы получите от нас удивительный сюрприз. Если до Нового года этого не произойдёт, то 31 декабря мы вам сделаем трансляцию нашего балета «Щелкунчик» на нашем YouTube-канале, чтобы вы смогли насладиться настоящей сказкой, чтобы наши артисты станцевали специально для вас», — пообещал он. Точное время показа пока что не сообщается.