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Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тысяч тонн

Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции еще на 50 тыс. тонн, до 250 тыс. тонн.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные — 250 тыс. тонн», — цитирует проект приказа ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россельхозадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. 15 декабря был разрешен ввоз помидоров с одного из предприятий республики. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.

10 декабря в Минсельхозе говорили о том, что представители министерства считают целесообразным рассмотреть вопрос об изменении квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. Как отмечали тогда в министерстве, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции было импортировано 188,97 тыс. тонн томатов, что составляет 94,49% от общего объема установленной квоты (в размере 200 тыс. тонн).

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Комментарии (1)

USSR_forever
а почему на 1 миллиард? зачем вообще эти квоты? надо завалить наш рынок как было в начале 2000-х, когда за 1 кг огурцов платили по 25-30 рублей, за помидоры 35-40 рублей... откройте границы, снимите свои смешные антисанкции, дайте населению шанс на выживание! и прекратите давить бульдозерами продукты! только дедов позорите - люди в войну голодали.... и проблема голода на планете не решена - лучше бы грузили в ИЛы и развозили бы в качестве гуманитарки нуждающимся ....
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