Россия запрещает ввоз овощей из всех стран, участвовавших в Карабахском конфликте. Вслед за Азербайджаном занялись Арменией и Турцией

Россия с 14 декабря запрещает ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Россельхознадзора.
Ведомство выявило в овощах вирус мозаики пепино, армянскую сторону об этом предупредили еще 30 октября и потребовали «представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах».
«По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
При этом Россия решила «наказать» и другого — пусть и неформального — участника конфликта в Карабахе. В турецких помидорах Россельхознадзор обнаружил южноамериканскую томатную моль и западный калифорнийский трипс, а также все тот же вирус мозаики пепино. Запрет на ввоз томатов из турецких провинций Анталья и Измир вступит в силу с 11 декабря.
Накануне ведомство сообщило, что с 10 декабря также запрещается импорт томатов и яблок из Азербайджана — еще одной стороны карабахского конфликта.