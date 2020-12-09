Россия запрещает ввоз овощей из всех стран, участвовавших в Карабахском конфликте. Вслед за Азербайджаном занялись Арменией и Турцией

Россия с 14 декабря запрещает ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Россельхознадзора.



Ведомство выявило в овощах вирус мозаики пепино, армянскую сторону об этом предупредили еще 30 октября и потребовали «представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах».



«По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

