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Россия запрещает ввоз овощей из всех стран, участвовавших в Карабахском конфликте. Вслед за Азербайджаном занялись Арменией и Турцией

Россия с 14 декабря запрещает ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ведомство выявило в овощах вирус мозаики пепино, армянскую сторону об этом предупредили еще 30 октября и потребовали «представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах».

«По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

При этом Россия решила «наказать» и другого — пусть и неформального — участника конфликта в Карабахе. В турецких помидорах Россельхознадзор обнаружил южноамериканскую томатную моль и западный калифорнийский трипс, а также все тот же вирус мозаики пепино. Запрет на ввоз томатов из турецких провинций Анталья и Измир вступит в силу с 11 декабря.

Накануне ведомство сообщило, что с 10 декабря также запрещается импорт томатов и яблок из Азербайджана — еще одной стороны карабахского конфликта.

Власти других стран неоднократно обвиняли Россию в применении подобных ограничений по отношению к «неугодным» по тем или иным причинам странам — например, ранее запрещали ввоз «Боржоми» и грузинских вин или молдавского вина. Зачастую это происходило во время или после конфликтов с этими государствами.

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Комментарии (15)

Cveta
Теперь есть повод поднять цены всем остальным . Вот такой подарок на новый год. Итак качество продуктов некоторых производителей оставляют желать лучшего, так теперь и это возьмут , выбора то нет
kоt-obormot
ХыХы. Репу можно было бы кушанькать. Так где эта репа? Ну, вова - ты не стесняйся. ради своих амбиций переводи нас уже на тюрю из фуражного зерна.
Савва Морозов
Как в бородатом анекдоте: "то мы немцев из леса выгоним, то - они нас, а потом пришёл лесник и выгнал всех".
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