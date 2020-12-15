Заслуженный полярник, гидролог и ледовый разведчик Владимир Баранов скончался в Петербурге. Об этом сообщается в инстаграме Арктического и антарктического научно-исследовательского института 15 декабря.



76-летний Владимир Васильевич был бессменным начальником экспедиции А-162/ Д на архипелаге Северная Земля, стоял у истоков создания станции «Мыс Баранова», а также построил самую южную баню — в районе антарктической станции Новолазаревская. Здание попало в Книгу рекордов Гиннесса.

«Жизнь Владимира Баранова была полна приключений, он часто рассказывал, как изучал миграцию белых медведей. А однажды сыграл на гармошке принцу Монако Альберту II», — рассказали в институте.