FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Изучал миграцию белых медведей и построил баню в Антарктиде. В Петербурге скончался заслуженный полярник Владимир Баранов

Заслуженный полярник, гидролог и ледовый разведчик Владимир Баранов скончался в Петербурге. Об этом сообщается в инстаграме Арктического и антарктического научно-исследовательского института 15 декабря.

76-летний Владимир Васильевич был бессменным начальником экспедиции А-162/ Д на архипелаге Северная Земля, стоял у истоков создания станции «Мыс Баранова», а также построил самую южную баню — в районе антарктической станции Новолазаревская. Здание попало в Книгу рекордов Гиннесса.

«Жизнь Владимира Баранова была полна приключений, он часто рассказывал, как изучал миграцию белых медведей. А однажды сыграл на гармошке принцу Монако Альберту II», — рассказали в институте.

Фото: с личной страницы Владимира Баранова

За время нахождения в Антарктиде и в Арктике Владимир Баранов принял более 30 делегаций со всего мира.

Прощание с Владимиром Барановым пройдёт 18 декабря в Кронштадте.

Фото: с личной страницы Владимира Баранова

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sadava
Изучение миграции белых мишек спонсировала ЕР? И где выводы, в сторону ЕР они мигрировали, или против?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний