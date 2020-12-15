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«Мы делаем сообщение о преступлении». Навальный обратился в Следственный комитет и ФСБ после публикации новых обстоятельств его дела

Российский оппозиционер считает, что после публикации в медиа новых обстоятельств произошедшего с ним может быть возбуждено уголовное дело.

«Ничего здесь сенсационного не скажу. Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ», — заявил 14 декабря Алексей Навальный в эфире «Эхо Москвы».

По его словам, в данный момент у него нет другой процедуры для возбуждения уголовного дела. Он подчеркнул, что против него велась «запланированная операция».

Навальный при этом не надеется на какое-либо международное расследование произошедшего.

В августе Навальный требовал провести расследование случившегося с ним в РФ. Уголовное дело после госпитализации оппозиционера так и не возбудили. Президент России Владимир Путин на декабрьской встрече с СПЧ заявил, что по делу «известного фигуранта» проводится проверка. Он заверил, что российская сторона не может делать это «в рамках уголовного дела <...>, потому что нет материалов».

Накануне Навальный и журналисты ряда изданий опубликовали расследование о том, кто мог стоять за нападением на политика. В частности, оппозиционер посчитал, что за ним много лет могла следить специальная группа.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

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Комментарии (26)

Ajynfyrfujdyj
Фъ - ресурс, у которого немало провокационных сомнительных материалов. и работает штатная армия троллей-комментаторов, которые даже нейтральную новость обставят так, чтобы посеять вражду, ненависть граждан к государству, правительству и граждан между собой.
Петр Петров
Молодец Алексей. Посмотрим на реакцию !
Павел Павлов
Путин сам себя судить не будет.
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