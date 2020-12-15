«Мы делаем сообщение о преступлении». Навальный обратился в Следственный комитет и ФСБ после публикации новых обстоятельств его дела

Российский оппозиционер считает, что после публикации в медиа новых обстоятельств произошедшего с ним может быть возбуждено уголовное дело.



«Ничего здесь сенсационного не скажу. Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ», — заявил 14 декабря Алексей Навальный в эфире «Эхо Москвы».



По его словам, в данный момент у него нет другой процедуры для возбуждения уголовного дела. Он подчеркнул, что против него велась «запланированная операция».

