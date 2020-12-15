«Мы делаем сообщение о преступлении». Навальный обратился в Следственный комитет и ФСБ после публикации новых обстоятельств его дела

Российский оппозиционер считает, что после публикации в медиа новых обстоятельств произошедшего с ним может быть возбуждено уголовное дело.
«Ничего здесь сенсационного не скажу. Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ», — заявил 14 декабря Алексей Навальный в эфире «Эхо Москвы».
По его словам, в данный момент у него нет другой процедуры для возбуждения уголовного дела. Он подчеркнул, что против него велась «запланированная операция».
Навальный при этом не надеется на какое-либо международное расследование произошедшего.
В августе Навальный требовал провести расследование случившегося с ним в РФ. Уголовное дело после госпитализации оппозиционера так и не возбудили. Президент России Владимир Путин на декабрьской встрече с СПЧ заявил, что по делу «известного фигуранта» проводится проверка. Он заверил, что российская сторона не может делать это «в рамках уголовного дела <...>, потому что нет материалов».
Накануне Навальный и журналисты ряда изданий опубликовали расследование о том, кто мог стоять за нападением на политика. В частности, оппозиционер посчитал, что за ним много лет могла следить специальная группа.