FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом

Спикер нижней палаты российского парламента сообщает, что на 15 декабря у пяти народных избранников повторно диагностирован COVID-19. Вячеслава Володина во вторник цитирует ТАСС.

В их числе, по данным спикера, ученый-полярник Артур Чилингаров.

На середину декабря в списках заболевших и переболевших уже 157 фамилий.

В конце ноября он же рассказывал, что почти треть депутатов — 137 из 450 — уже переболели новой инфекцией. Из них почти 30 пришлось обращаться в стационары. Остальные находились под присмотром врачей дома на самоизоляции.

Один депутат, представитель КПРФ, 67-летний Ваха Агаев скончался от ковида.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

iphonedimona
Жаль, не вылечили депутатов с первого раза окончательно.
ALEX70
Знают они тайную тропку для получения фин компенсации по факту подтвержденного перенесенного заболевания от Ковид, вот и зашли видимо по второму разу в кассу.
Skazochny
Пожелаем им ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний