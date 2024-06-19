В Финляндии машина столкнулась с электросамокатом, на котором ехали трое детей. Один ребенок погиб

В финском городе Вантаа автомобиль сбил троих детей, передвигавшихся на одном электросамокате. Один ребенок погиб. Два других ребенка получили менее серьезные травмы. О дорожно-транспортном происшествии сообщает издание Yle.

Инцидент произошел еще 12 июня, однако сегодня достоянием общественности стали обстоятельства, открывшиеся в ходе расследования. Изначально водителя легкового автомобиля подозревали в грубом нарушении безопасности дорожного движения и причинении смерти по неосторожности, но после опроса свидетелей и участников ДТП полиция 18 июня заявила, что электросамокат на большой скорости двигался по пешеходному переходу.