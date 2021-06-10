«Очень странная и неприятная история». Noize MС повторно заболел коронавирусом

Музыкант Иван Алексеев рассказал в Instagram о том, как он снова заразился коронавирусом.



«Мы с женой решили, что лучше подстраховаться, и она мне купила корейский экспресс-тест в аптеке — результат оказался положительным. После этого я сдал обычный ПЦР — результат, к сожалению, окончательно подтвердился», — написал 10 июня Noize MС.

По его словам, в декабре прошлого года он уже перенес коронавирус. Майский тест на антитела показал их наличие. Однако после воскресного концерта в Иванове музыкант почувствовал себя плохо. «Появился сильный насморк и поднялась температура», — так он описал симптомы.