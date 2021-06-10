FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

«Очень странная и неприятная история». Noize MС повторно заболел коронавирусом

Рэпер Noize MС отменил концерты из-за повторного заражения COVID-19

Музыкант Иван Алексеев рассказал в Instagram о том, как он снова заразился коронавирусом.

«Мы с женой решили, что лучше подстраховаться, и она мне купила корейский экспресс-тест в аптеке — результат оказался положительным. После этого я сдал обычный ПЦР — результат, к сожалению, окончательно подтвердился», — написал 10 июня Noize MС.

По его словам, в декабре прошлого года он уже перенес коронавирус. Майский тест на антитела показал их наличие. Однако после воскресного концерта в Иванове музыкант почувствовал себя плохо. «Появился сильный насморк и поднялась температура», — так он описал симптомы.

Произошедшее он называл «очень странной и неприятной историей».

Из-за коронавируса Алексеев ушел на самоизоляцию и отменил концерты.

Минздрав признал повторные заражения в декабре прошлого года.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

zzz34
Обычная простуда
Okmita
А что странного заболеть ещё раз?
guess
Сдал бы на антитела, тогда бы и поверили. А так, никто даже и не знает точно, какой процент ложных результатов даёт этот пцр.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний