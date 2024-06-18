Израиль утвердил план наступления на Ливан и пригрозил «Хеболле» уничтожением

В Израиле утверждены и одобрены оперативные планы наступления в Ливане, а так же приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
18 июня генерал-майор Ори Гордин и генерал-майор Одед Басюк утвердили оперативные планы и провели совместную оценку ситуации.
А глава МИД Израиля Исраэль Кац, по сообщению РИА Новости, пригрозил уничтожением «Хезболле» и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны.
После 7 октября 2023 года обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, ЦАХАЛ и «Хезболла» ежедневно обстреливают друг друга. Мирные жители Ливана и Израиля на границе вынуждены были переселиться.
Как рассказывала «Фонтанка», израильские солдаты применяют требушет (разновидности мощной катапульты, использовавшейся в Средневековье) для запуска зажигательных боеприпасов, чтобы устроить пожары на территории Ливана.