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    Умер офицер сопровождения, попавший под обстрел вместе со съемочной группой НТВ в Горловке

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    Офицер сопровождения Антон Микужис, попавший под обстрел в Горловке вместе со съемочной группой телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице. Об этом 18 июня его сослуживец сообщил РИА Новости.

    Группа телеканала НТВ попала под удар ВСУ 13 июня в поселке Гольмовский на севере Горловки Донецкой Народной Республики во время выполнения профессиональных обязанностей. Кроме оператора Валерия Кожина пострадали журналист, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения.

    Впоследствии оператор умер, не приходя в сознание, а Ивлиев остался без руки.

    Смерть Микужиса подтверждает и правительство Луганской Народной Республики: ранее он служил в пресс-службе народной милиции ЛНР.

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