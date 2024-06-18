Умер офицер сопровождения, попавший под обстрел вместе со съемочной группой НТВ в Горловке

Офицер сопровождения Антон Микужис, попавший под обстрел в Горловке вместе со съемочной группой телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице. Об этом 18 июня его сослуживец сообщил РИА Новости.



Группа телеканала НТВ попала под удар ВСУ 13 июня в поселке Гольмовский на севере Горловки Донецкой Народной Республики во время выполнения профессиональных обязанностей. Кроме оператора Валерия Кожина пострадали журналист, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения.

Впоследствии оператор умер, не приходя в сознание, а Ивлиев остался без руки.