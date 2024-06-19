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    Команда Португалии победила сборную Чехии в матче чемпионата Европы

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    Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла 18 июня национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Лейпциге.

    Чехия открыла счет на 62-й минуте: автором гола стал Лукаш Провод, однако после этого забить португальцам чехи больше не смогли. Зато на 69-й минуте чешский футболист Робин Гранач забил в свои ворота, и счет стал 1:1.

    Победный гол забил игрок португальской сборной Шику Консейсау на 90+2 минуте, после того как итальянский судья Марко Гуида отменил гол португальца Диогу Жоты из-за положения «вне игры».

    В составе команды Португалии на поле вышел Криштиану Роналду, для которого этот чемпионат Европы стал шестым — так он стал первым в истории футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы. А 41-летний защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

    В группе F выступают и сборные Турции и Грузии. В их очном матче турки победили со счетом 3:1. 22 июня грузины встретятся с чехами в Гамбурге, а турки — с португальцами в Дортмунде.

    В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, и четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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    ПортугалияЧехияЕвро-2024Криштиану РоналдуПепе
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