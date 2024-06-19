Команда Португалии победила сборную Чехии в матче чемпионата Европы

Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла 18 июня национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Лейпциге.

Чехия открыла счет на 62-й минуте: автором гола стал Лукаш Провод, однако после этого забить португальцам чехи больше не смогли. Зато на 69-й минуте чешский футболист Робин Гранач забил в свои ворота, и счет стал 1:1.

Победный гол забил игрок португальской сборной Шику Консейсау на 90+2 минуте, после того как итальянский судья Марко Гуида отменил гол португальца Диогу Жоты из-за положения «вне игры».