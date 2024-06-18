Криштиану Роналду и Пепе установили новые рекорды на Евро-2024

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы. 39-летний форвард саудовского «Ан-Насра» вышел на поле в стартовом составе команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.



Защитник сборной Португалии Пепе, которому исполнился 41 год , на нынешнем чемпионате Европы стал самым возрастным игроком.



Роналду может побить и другие свои рекорды: по числу забитых пенальти (три), чемпионатов Европы как минимум с одним (пять), двумя (четыре) или тремя (три) голами, а если Португалия окажется в финале, то форвард станет первым футболистом, который сыграет в решающем матче Евро трижды.