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    Криштиану Роналду и Пепе установили новые рекорды на Евро-2024

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    Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы. 39-летний форвард саудовского «Ан-Насра» вышел на поле в стартовом составе команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.

    Защитник сборной Португалии Пепе, которому исполнился 41 год, на нынешнем чемпионате Европы стал самым возрастным игроком.

    Роналду может побить и другие свои рекорды: по числу забитых пенальти (три), чемпионатов Европы как минимум с одним (пять), двумя (четыре) или тремя (три) голами, а если Португалия окажется в финале, то форвард станет первым футболистом, который сыграет в решающем матче Евро трижды.

    Сегодня стало известно, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы и для него сделают специальную маску.

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    Криштиану РоналдуЧемпионат ЕвропыРекордПепе
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